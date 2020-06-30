На юге Волгограда сгорел автобус

Происшествия 30.06.2020 09:45
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30.06.2020 09:45
Автобус "Yutong" полностью сгорел в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании по всей площади пассажирского автобуса китайского производства 2007 года выпуска поступило на пульт оперативного дежурного МЧС накануне днем. Пожар произошел в поселке Южном. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
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