Общество

Прокуроры вскрыли нарушения при оплате труда персоналу поликлиники Минобороны в Волгограде

Общество 29.06.2020 22:09
0
29.06.2020 22:09


Прокурорское представление об устранении нарушений закона, допущенных в отношении работников госпиталя, его структурных подразделений и филиалов внесено начальнику ФГБУ "314 военный госпиталь" Миноброны РФ в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документ, поступивший из военной прокуратуры Южного военного округа, надзорное ведомство рассмотрело коллективное обращение работников поликлиники ФГБУ "413 военный госпиталь" Минобороны РФ, которые пожаловались на невыплату в апреле и мае 2020 года заработанной платы в размере, определенном Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597. 

"В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями требований законодательства о труде военной прокуратурой Волгоградского гарнизона начальнику ФГБУ "413 военный госпиталь" МО РФ внесено представление об устранении нарушений закона, в котором потребовано принять безотлагательные меры по восстановлению нарушенных прав работников госпиталя, его структурных подразделений и филиалов", - говорится в ответе прокуратуры на жалобу персонала.
О конфликтной ситуации в госпитале, напомним, "Высота 102" подробно рассказывала в статье "В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавок".
Так, гражданский персонал поликлиники заявил, что с апреля текущего года их зарплаты снизились минимум на 50%. Это произошло из за того, что положенные надбавки, предусматривающие доведение зарплаты до уровня средней в регионе, им не начислили, а выплатили только голые оклады. В свою очередь в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что денежные надбавки к зарплате, предусмотренные Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года, гражданскому персоналу поликлиники ФГБУ "413 военный госпиталь" Минобороны России выплачиваются за счет денежных средств, полученных учреждением при оказании платных медицинских услуг. С учетом ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, плановая деятельность медучреждения была приостановлена, поэтому фонд заработной платы гражданских медицинских специалистов формировался исключительно за счет бюджетного финансирования, которое предусматривает выплату окладной части. Премиальную часть заработной платы персоналу обещали выплатить после возобновления коммерческой деятельности поликлиники.
Врачи поликлиники назвали комментарий пресс-службы Южного военного округа, отпиской, пояснив, что президентские надбавки не могут выплачиваться из коммерческих средств. Люди намерены и дальше бороться за свои права.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Общество
29.06.2020 19:56
Общество 29.06.2020 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 16:45
Общество 29.06.2020 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 15:09
Общество 29.06.2020 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 14:37
Общество 29.06.2020 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 14:31
Общество 29.06.2020 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 13:19
Общество 29.06.2020 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 12:56
Общество 29.06.2020 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 10:26
Общество 29.06.2020 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 09:59
Общество 29.06.2020 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2020 09:05
Общество 29.06.2020 09:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2020 19:39
Общество 28.06.2020 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2020 17:20
Общество 28.06.2020 17:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2020 16:50
Общество 28.06.2020 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2020 16:24
Общество 28.06.2020 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2020 13:26
Общество 28.06.2020 13:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:09
Прокуроры вскрыли нарушения при оплате труда персоналу поликлиники Минобороны в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:04
Волгоградстат зафиксировал рост зарплат жителей региона во время пандемииСмотреть фотографии
19:56
В два пострадавших от гидроудара района Волгограда должна прийти водаСмотреть фотографии
18:02
Расплодившихся под Волгоградом змей жестоко убивают людиСмотреть фотографии
16:45
Красиво копают: последствия гидроудара по Волгограду сняли с воздухаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:20
В Волгоградской области у депутатов диагностировали "амнезию" при заполнении деклараций о доходахСмотреть фотографии
15:59
Банк «Открытие»: предприниматели могут выставлять и получать счета в интернет- и мобильном банкеСмотреть фотографии
15:09
Летние кафе в Волгограде выходят из самоизоляцииСмотреть фотографии
14:37
В Волгограде техника пробирается к месту аварии на водопроводе по топи и камышамСмотреть фотографии
14:31
В Волгоградской области ударили исками по электроудочкамСмотреть фотографии
14:00
Молодая женщина скончалась от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:29
Волгоградцам напомнили о праве на льготы по имущественным налогамСмотреть фотографии
13:19
Жителей Волгоградской области предупредили о градеСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде и области обнулили транспортные ограниченияСмотреть фотографии
11:40
От коронавируса в Волгоградской области продолжают умиратьСмотреть фотографии
11:28
Сады Придонья создали игровую комнату для детейСмотреть фотографии
10:27
Под Волгоградом водитель BMW подставил легковушку под ударСмотреть фотографии
10:26
43% избирателей Волгоградской области выразили свое отношение к поправкам в КонституциюСмотреть фотографии
10:08
«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
10:03
В СУ СКР по Волгоградской области за месяц расследовали дело о взятке подполковникуСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде несколько районов остались без воды из-за аварии на магистральных сетяхСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
В Волгограде этническая группа поставила на поток незаконную легализацию мигрантовСмотреть фотографии
09:05
В Волгограде бывший Дом работников НКВД взяли под охрануСмотреть фотографии
08:22
ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области начинает работать в обычном режимеСмотреть фотографии
21:40
Дорожники из Северной Осетии потребовали от волгоградских чиновников должок в полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
19:39
Жители дома в Волгограде пожаловались на неполный «сервис» дворового голосованияСмотреть фотографии
17:20
В Волжском рядом со сгоревшим стадионом построят футбольный манежСмотреть фотографии
16:50
Новые круги и полосы: в Волгограде готовятся к ликвидации мест концентрации ДТПСмотреть фотографии
16:24
В финальный день голосования по Конституции в Волгоградской области вырастут тарифы на ЖКХСмотреть фотографии
14:19
Апокалипсис по-городищенски: под Волгоградом нечем дышать из-за тлеющей свалкиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 