Общество 29.06.2020 22:09
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29.06.2020 22:09
Прокурорское представление об устранении нарушений закона, допущенных в отношении работников госпиталя, его структурных подразделений и филиалов внесено начальнику ФГБУ "314 военный госпиталь" Миноброны РФ в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на документ, поступивший из военной прокуратуры Южного военного округа, надзорное ведомство рассмотрело коллективное обращение работников поликлиники ФГБУ "413 военный госпиталь" Минобороны РФ, которые пожаловались на невыплату в апреле и мае 2020 года заработанной платы в размере, определенном Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597.
"В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями требований законодательства о труде военной прокуратурой Волгоградского гарнизона начальнику ФГБУ "413 военный госпиталь" МО РФ внесено представление об устранении нарушений закона, в котором потребовано принять безотлагательные меры по восстановлению нарушенных прав работников госпиталя, его структурных подразделений и филиалов", - говорится в ответе прокуратуры на жалобу персонала.
О конфликтной ситуации в госпитале, напомним, "Высота 102" подробно рассказывала в статье "В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавок".
Так, гражданский персонал поликлиники заявил, что с апреля текущего года их зарплаты снизились минимум на 50%. Это произошло из за того, что положенные надбавки, предусматривающие доведение зарплаты до уровня средней в регионе, им не начислили, а выплатили только голые оклады. В свою очередь в пресс-службе Южного военного округа сообщили, что денежные надбавки к зарплате, предусмотренные Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года, гражданскому персоналу поликлиники ФГБУ "413 военный госпиталь" Минобороны России выплачиваются за счет денежных средств, полученных учреждением при оказании платных медицинских услуг. С учетом ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, плановая деятельность медучреждения была приостановлена, поэтому фонд заработной платы гражданских медицинских специалистов формировался исключительно за счет бюджетного финансирования, которое предусматривает выплату окладной части. Премиальную часть заработной платы персоналу обещали выплатить после возобновления коммерческой деятельности поликлиники.
Врачи поликлиники назвали комментарий пресс-службы Южного военного округа, отпиской, пояснив, что президентские надбавки не могут выплачиваться из коммерческих средств. Люди намерены и дальше бороться за свои права.
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