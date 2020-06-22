«В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавок». Гражданский персонал поликлиники военного госпиталя пожаловался на снижение зарплат минимум на 50%. С апреля текущего года медики получили только голые оклады, а надбавки, предусматривающие доведение зарплаты до уровня средней в регионе, им не начислили. По информации военных, денежные надбавки к зарплате, предусмотренные Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года, гражданскому персоналу поликлиники ФГБУ «413 военный госпиталь» Минобороны России выплачиваются за счет денежных средств, полученных учреждением при оказании платных медицинских услуг. «В связи с приостановкой плановой деятельности медучреждения в период действия введенных администрацией Волгоградской области ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, фонд заработной платы гражданских медицинских специалистов формировался исключительно за счет бюджетного финансирования, которое предусматривает выплату окладной части. Премиальная часть заработной платы будет выплачена в полном объеме после поступлений денежных средств при возобновлении коммерческой деятельности поликлиники», - отметили в пресс-службе ЮВО.
Общество 22.06.2020 23:14
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22.06.2020 23:14
В пресс-службе Южного военного округа дали пояснения по следам публикации ИА «Высота 102»
«В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавок». Гражданский персонал поликлиники военного госпиталя пожаловался на снижение зарплат минимум на 50%. С апреля текущего года медики получили только голые оклады, а надбавки, предусматривающие доведение зарплаты до уровня средней в регионе, им не начислили. По информации военных, денежные надбавки к зарплате, предусмотренные Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года, гражданскому персоналу поликлиники ФГБУ «413 военный госпиталь» Минобороны России выплачиваются за счет денежных средств, полученных учреждением при оказании платных медицинских услуг. «В связи с приостановкой плановой деятельности медучреждения в период действия введенных администрацией Волгоградской области ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, фонд заработной платы гражданских медицинских специалистов формировался исключительно за счет бюджетного финансирования, которое предусматривает выплату окладной части. Премиальная часть заработной платы будет выплачена в полном объеме после поступлений денежных средств при возобновлении коммерческой деятельности поликлиники», - отметили в пресс-службе ЮВО.
«В Волгограде врачей поликлиники Минобороны лишили президентских надбавок». Гражданский персонал поликлиники военного госпиталя пожаловался на снижение зарплат минимум на 50%. С апреля текущего года медики получили только голые оклады, а надбавки, предусматривающие доведение зарплаты до уровня средней в регионе, им не начислили. По информации военных, денежные надбавки к зарплате, предусмотренные Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года, гражданскому персоналу поликлиники ФГБУ «413 военный госпиталь» Минобороны России выплачиваются за счет денежных средств, полученных учреждением при оказании платных медицинских услуг. «В связи с приостановкой плановой деятельности медучреждения в период действия введенных администрацией Волгоградской области ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, фонд заработной платы гражданских медицинских специалистов формировался исключительно за счет бюджетного финансирования, которое предусматривает выплату окладной части. Премиальная часть заработной платы будет выплачена в полном объеме после поступлений денежных средств при возобновлении коммерческой деятельности поликлиники», - отметили в пресс-службе ЮВО.
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