В Волгоградской области «Камаз» перевернулся в чистом поле

Происшествия 28.06.2020 10:43
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28.06.2020 10:43
В Волгоградской области в ДТП пострадал водитель «Камаза». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел накануне днем во Фроловском районе. Грузовик двигался по проселочной дороге со стороны Даниловки в сторону Фролово. Но 38-летний водитель не справился с управлением, в результате «Камаз» перевернулся, а водитель попал в больницу.
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