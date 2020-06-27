Уже 36 жертв: коронавирус продолжает забирать жизни волгоградцев

Общество 27.06.2020 11:58
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27.06.2020 11:58
В Волгоградской области – очередная смерть от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, в регионе еще один человек умер от этой инфекции. Всего в Волгоградской области уже 36 человек стали жертвами коронавируса.
За прошедшие сутки также выявлено 102 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 6037 случаев.
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