Уже 36 жертв: коронавирус продолжает забирать жизни волгоградцев





В Волгоградской области – очередная смерть от коронавируса. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, в регионе еще один человек умер от этой инфекции. Всего в Волгоградской области уже 36 человек стали жертвами коронавируса.

За прошедшие сутки также выявлено 102 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 6037 случаев.



