Происшествия

Жителя Волгоградской области пронзило насквозь веткой дерева

Происшествия 26.06.2020 16:49
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26.06.2020 16:49


Трагический случай произошел в хуторе Вилтов Иловлинского района. Как рассказал ИА «Высота 102» заместитель руководителя Иловлинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Волгоградской области Илья Сызранцев, около забора одного из домов хутора было обнаружено тело местного 49-летнего жителя под упавшим деревом. Как выяснилось, мужчина сел под дерево, чтобы переждать жару, и уснул. В это время поднялся сильный ветер, и часть дерева рухнула, а одна из веток пронзила грудь несчастному. Мужчина умер на месте.   

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