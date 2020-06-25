В Волгограде министр транспорта России откроет вторую очередь моста через Волгу





Евгений Дитрих посетит Волгоград с рабочим визитом завтра. Как стало известно ИА «Высота 102», с участием министра транспорта России планируется несколько мероприятий, в том числе - торжественная церемония открытия второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу.

Напомним, строительство второй очереди мостового перехода через Волгу в Волгоградской области началось еще в июне 2009 года. Официальное открытие объекта станет поистине долгожданным.

Фото volgograd.ru

