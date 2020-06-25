Общество

В Волгограде министр транспорта России откроет вторую очередь моста через Волгу

Общество 25.06.2020 19:29
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25.06.2020 19:29


Евгений Дитрих посетит Волгоград с рабочим визитом завтра. Как стало известно ИА «Высота 102», с участием министра транспорта России планируется несколько мероприятий, в том числе -  торжественная церемония открытия второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу. 
Напомним, строительство второй очереди мостового перехода через Волгу в Волгоградской области началось еще в июне 2009 года. Официальное открытие объекта станет поистине долгожданным.
Фото volgograd.ru 

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