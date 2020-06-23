Режим самоизоляции в Волгоградской области уже не тот





Режим ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Волгоградской области с сегодняшнего дня претерпевает изменения. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно решению оперштаба, теперь можно выйти на улицу без самоуведомления или справки от работодателя. Кроме того, работа парикмахерских и косметических салонов возобновляется в полном объеме, работа соляриев, массажных салонов возможна по предварительной записи. Те, кто все это время работал на удаленке, могут вернуться в офисы.

Отменяется обязательное соблюдение 14-дневного карантина для граждан, прибывших в Волгоградскую область из других регионов России, но тем, кто прибыл в регион из иностранных государств нужно в обязательном порядке провести две недели на карантине.

Вместе с тем, людям в возрасте от 65 и старше рекомендовано продолжать соблюдать режим самоизоляции. До 29 июня включительно несовершеннолетним гражданам и взрослым любителям спорта запрещено посещать детские и спортивные площадки. Масочный режим нужно соблюдать по-прежнему. В местах общего пользования жители обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Иначе - протокол об административном правонарушении.



