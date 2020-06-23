Режим самоизоляции в Волгоградской области уже не тот

Общество 23.06.2020 09:17
0
23.06.2020 09:17
Режим ограничений из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Волгоградской области с сегодняшнего дня претерпевает изменения. Как сообщает ИА «Высота 102», согласно решению оперштаба, теперь можно выйти на улицу без самоуведомления или справки от работодателя. Кроме того, работа парикмахерских и косметических салонов возобновляется в полном объеме, работа соляриев, массажных салонов возможна по предварительной записи. Те, кто все это время работал на удаленке, могут вернуться в офисы.
Отменяется обязательное соблюдение 14-дневного карантина для граждан, прибывших в Волгоградскую область из других регионов России, но тем, кто прибыл в регион из иностранных государств нужно в обязательном порядке провести две недели на карантине.
Вместе с тем, людям в возрасте от 65 и старше рекомендовано продолжать соблюдать режим самоизоляции. До 29 июня включительно несовершеннолетним гражданам и взрослым любителям спорта запрещено посещать детские и спортивные площадки. Масочный режим нужно соблюдать по-прежнему. В местах общего пользования жители обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Иначе - протокол об административном правонарушении.
Реклама
В Волгоградской области патрулям попались 146 «ковид-диссидентов»23.06.2020 10:59
Общество 23.06.2020 10:59
Гражданским медикам поликлиники Минобороны в Волгограде пообещали доплатить недоплаченное22.06.2020 23:14
Общество 22.06.2020 23:14
На Сарпинском в Волгограде электрик погиб на световой опоре22.06.2020 17:09
Общество 22.06.2020 17:09
Осужденным выпускникам школ в Волгоградской области вручили аттестаты22.06.2020 16:48
Общество 22.06.2020 16:48
В Волгоградской области составили план закрытия коронавирусных госпиталей22.06.2020 15:32
Общество 22.06.2020 15:32
Восемь новых памятников ветеранам Великой Отечественной войны появились на почетной аллее городского кладбища Волжского22.06.2020 15:26
Общество 22.06.2020 15:26
В Волгограде члены комиссий в защитных экранах и перчатках ради Конституции потерпят жару22.06.2020 14:43
Общество 22.06.2020 14:43
Средний размер пенсии в Волгоградской области снизился почти на 2 рубля22.06.2020 13:44
Общество 22.06.2020 13:44
В Волгоградской области одинокой пенсионерке помогли вернуть ускользавшую квартиру22.06.2020 12:57
Общество 22.06.2020 12:57
На Мамаевом кургане в Волгограде потравят гнус перед грандиозным концертом22.06.2020 12:04
Общество 22.06.2020 12:04
В Волгограде дачные автобусы будут ходить каждый день22.06.2020 11:34
Общество 22.06.2020 11:34
В последние дни самоизоляции в Волгоградской области поймали почти три сотни нарушителей22.06.2020 10:31
Общество 22.06.2020 10:31
Свечи памяти зажглись ночью на Мамаевом кургане в Волгограде22.06.2020 08:59
Общество 22.06.2020 08:59
«Живем у воды и без воды»: поселок в Волгограде превратился в соляные копи21.06.2020 22:14
Общество 21.06.2020 22:14
Студенческий совет ВолГУ определился с поддержкой кандидата в ректоры21.06.2020 17:49
Общество 21.06.2020 17:49
Реклама