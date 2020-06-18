Комитет финансов Волгоградской области разместил шесть закупок на получение заемных средств. Как сообщает ИА «Высота 102», общая сумма кредита, который намерена получить администрация региона, составляет 3 миллиарда 100 миллионов рублей. Деньги берутся на три года, цель кредита – для погашения долговых обязательств и финансирования дефицита бюджета региона. За пользование кредитом администрация Волгоградской области готова заплатить около полумиллиарда рублей.

В комитете финансов пояснили, что в настоящее время в структуре госдолга области доля коммерческих кредитов составляет менее трети всего объема заимствований. Среди них есть те, которые привлекались несколько лет назад по ставке в 8,6 % годовых. Учитывая, что на данный момент ключевая ставка Центробанка снижена до 5,5%, у региона есть реальная возможность провести рефинансирование по льготной ставке — не выше 6,5%. В результате областной бюджет получит дополнительную экономию в размере 70 миллионов рублей.

Ранее по такой же схеме перекредитовалась администрация Волгограда.



