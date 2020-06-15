Общество 15.06.2020 18:36
0
15.06.2020 18:36
Спецтехника демонтирует гранитные плиты с трибуны на площади Павших Борцов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», с помощью крана каменные пластины погрузили в «КАМАЗы» и увезли на базу МБУ «Волгоградзеленхоз». Как стало известно информагентству, работы на главной площади города проводит подрядная организация, которая занимается благоустройством сквера возле храма Александра Невского. Гранитное наследие советской эпохи не вписалось в новую архитектурную концепцию.
24 июня на площади павших Борцов пройдет военный парад в честь 75-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны. Для избранных гостей патриотичного мероприятия установят временную трибуну. Стройматериалы для конструкции завезли на минувших выходных.
Генеральная репетиция парада в городе-герое назначена на 20 июня, тренировки с участием механизированной колонны состоятся 16 и 18 июня. 24 июня по площади торжественным маршем пройдут около 1100 человек. Участие в действе примут более 40 единиц военной техники, а также экипажи 14 боевых самолетов и вертолетов.
Реклама
В Волгограде не отказались от проведения парада Победы15.06.2020 16:59
Общество 15.06.2020 16:59
В Волгограде с 17 июня открываются дежурные группы в детских садах15.06.2020 16:54
Общество 15.06.2020 16:54
В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до парада15.06.2020 16:39
Общество 15.06.2020 16:39
Жителям Волгоградской области могут подготовить пляжи с разметкой15.06.2020 15:40
Общество 15.06.2020 15:40
Волгоградским школьникам разрешили открыть лица на ЕГЭ15.06.2020 14:08
Общество 15.06.2020 14:08
Коронавирус унес жизни двух немолодых мужчин из Волгоградской области15.06.2020 13:04
Общество 15.06.2020 13:04
В Волгоградской области обсудили задачи обеспечения школьников качественным питанием в следующем учебном году15.06.2020 12:49
Общество 15.06.2020 12:49
Названы даты рейтингового голосования за благоустройство территорий Волгограда15.06.2020 12:48
Общество 15.06.2020 12:48
В Волгограде узаконят дачную торговлю возле Центрального рынка Волгограда15.06.2020 11:26
Общество 15.06.2020 11:26
День России не сочли поводом для прогулок жителей Волгоградской области без справок15.06.2020 09:54
Общество 15.06.2020 09:54
Эксперты оценили уровень достатка волгоградских семей с детьми15.06.2020 09:26
Общество 15.06.2020 09:26
Волгоград и Камышин стали лидерами по количеству новых больных коронавирусом14.06.2020 18:05
Общество 14.06.2020 18:05
Порывистый ветер и грозы ожидаются в Волгоградской области14.06.2020 16:19
Общество 14.06.2020 16:19
В Волгоградской области лицам без ОМЖ дадут проголосовать за Конституцию14.06.2020 15:40
Общество 14.06.2020 15:40
В Волгограде возводят трибуны к параду Победы 24 июня14.06.2020 14:20
Общество 14.06.2020 14:20
Реклама