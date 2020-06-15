



Спецтехника демонтирует гранитные плиты с трибуны на площади Павших Борцов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», с помощью крана каменные пластины погрузили в «КАМАЗы» и увезли на базу МБУ «Волгоградзеленхоз». Как стало известно информагентству, работы на главной площади города проводит подрядная организация, которая занимается благоустройством сквера возле храма Александра Невского. Гранитное наследие советской эпохи не вписалось в новую архитектурную концепцию.





24 июня на площади павших Борцов пройдет военный парад в честь 75-ой годовщины окончания Великой Отечественной войны. Для избранных гостей патриотичного мероприятия установят временную трибуну. Стройматериалы для конструкции завезли на минувших выходных.

Генеральная репетиция парада в городе-герое назначена на 20 июня, тренировки с участием механизированной колонны состоятся 16 и 18 июня. 24 июня по площади торжественным маршем пройдут около 1100 человек. Участие в действе примут более 40 единиц военной техники, а также экипажи 14 боевых самолетов и вертолетов.















































