



Жителя Волгоградской области подозревают во взломе чужого компьютера. Как сообщили ИА «Высота 102» в главном управлении МВД по Воронежской области, в начале февраля 2020 года в дежурную часть ОМВД России по г. Нововоронежу поступило заявление от 22-летней местной жительницы о факте неправомерного доступа к компьютерной информации. Выяснилось, что в феврале этого года 20-летний житель Волгоградской области, используя компьютер своего знакомого, взломал страницы в популярной социальной сети, принадлежащей жительнице г. Нововоронежа. Подозреваемый скачал оттуда фотографии личного характера и заблокировал страницу. Впоследствии он потребовал от потерпевшей денежное вознаграждение за нераспространение в сети Интернет полученных им фотографий. Девушка решила обратиться в полицию.

Стражи порядка установили адрес устройства, с которого был осуществлен взлом профиля в социальной сети. В ходе дальнейшей работы выяснилось, что владелец этого компьютера противоправных действий не совершал. Он указал, что в феврале текущего года допускал к использованию компьютера своего 20-летнего знакомого. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции и доставлен в г. Нововоронеж для проведения следственных действий. В настоящее время он дал признательные показания.

За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.



