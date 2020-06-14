Расследования 14.06.2020 16:11
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14.06.2020 16:11
Жителя Волгоградской области подозревают во взломе чужого компьютера. Как сообщили ИА «Высота 102» в главном управлении МВД по Воронежской области, в начале февраля 2020 года в дежурную часть ОМВД России по г. Нововоронежу поступило заявление от 22-летней местной жительницы о факте неправомерного доступа к компьютерной информации. Выяснилось, что в феврале этого года 20-летний житель Волгоградской области, используя компьютер своего знакомого, взломал страницы в популярной социальной сети, принадлежащей жительнице г. Нововоронежа. Подозреваемый скачал оттуда фотографии личного характера и заблокировал страницу. Впоследствии он потребовал от потерпевшей денежное вознаграждение за нераспространение в сети Интернет полученных им фотографий. Девушка решила обратиться в полицию.
Стражи порядка установили адрес устройства, с которого был осуществлен взлом профиля в социальной сети. В ходе дальнейшей работы выяснилось, что владелец этого компьютера противоправных действий не совершал. Он указал, что в феврале текущего года допускал к использованию компьютера своего 20-летнего знакомого. Молодой человек был задержан сотрудниками полиции и доставлен в г. Нововоронеж для проведения следственных действий. В настоящее время он дал признательные показания.
За совершение данного противоправного деяния законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.
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