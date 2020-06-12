Происшествия

В Волгоградской области пьяный велосипедист попал под машину

Происшествия 12.06.2020 09:43
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12.06.2020 09:43


В станице Нехаевской 55-летний местный житель попал под колеса машины на своем велосипеде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, его сбил  «Фольксваген Тоуран»  под управлением 45-летнего водителя. Выяснилось, что велосипедист был пьян и совершал зигзаги на дороге. Нетрезвого велосипедиста доставили в больницу. 

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