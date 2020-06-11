Испытавшего кураж волгоградца арестовали за оскорбление полицейских

Расследования 11.06.2020 19:13
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11.06.2020 19:13
Сегодня Центральный районный суд Волгограда арестовал на 7 суток 23-летнего местного жителя за публичное оскорбление полицейских, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального главка МВД, поводом для ареста волгоградца послужил видеоролик, который он разместил в социальной сети. На видео молодой человек нецензурно выражается в адрес полицейских. Несмотря на анонимность аккаунта, автора ролика удалось установить и задержать. В отделе полиции, куда волгоградца доставили, он уже был не так смел и дерзок, предпочел сознаться в содеянном и публично извиниться.
Как выяснилось, инцидент произошел еще 30 апреля на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. В этот день там собралась компания молодых людей – любителей тонированных машин и громкой музыки. Сам молодой человек пояснил, что храбрым его сделали примерно 2,5 литра пива, и он почувствовал кураж. Видео с оскорблениями в адрес полицейских молодой человек выложил, как он пояснил, для своих 300 знакомых, которым его творчество «зашло». А они уже стали делиться записью дальше. Волгоградец заявил, что тогда просто был пьян, а сейчас просит прощения у сотрудников полиции, которых он оскорбил.
Видео ГУ МВД России по Волгоградской области.
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