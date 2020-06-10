Еще в одной ЦРБ Волгоградской области нашли коронавирус

Общество 10.06.2020 14:16
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10.06.2020 14:16
В центральной районной больнице Калачевского района Волгоградской области закрылось на карантин отделение терапии из-за пациента, у которого обнаружили коронавирус. Главный врач ЦРБ Олег Кумейко рассказал корреспонденту ИА «Высота 102», что информация о выявлении больного с коронавирусной инфекцией была передана в Роспотребнадзор. В ведомстве приняли решение о закрытии отделения на карантин. Поступивший пациент с инфекцией переведен в волгоградскую больницу №5. В отделении, по словам главного врача, закончены дезинфекционные мероприятия, медработники и все контактировавшие с заразившимся прошли тестирование на COVID-19. Пока новых заразившихся не выявлено. Олег Кумейко подчеркнул, что медики выполняли свои обязанности, используя средства индивидуальной защиты. Имеющие показания для госпитализации в терапию больные направляются в другие отделения.
Напомним, в Волгоградской области коронавирус проник уже в десяток медучреждений – в больницы Волгограда и региона. Самая сокрушительная вспышка инфекции была зафиксирована в Иловлинской ЦРБ, где заразилась значительная часть медперсонала.
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