Телеком

МТС запустила автоматизированную облачную платформу для малого бизнеса

Телеком 10.06.2020 15:36 Новости компаний
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10.06.2020 15:36 Новости компаний


МТС объявляет о запуске провайдером #CloudMTS автоматизированной платформы для самостоятельного управления облачной инфраструктурой. Новый облачный сервис собственной разработки позволяет бизнес-клиентам создавать и масштабировать облачные ресурсы, мониторить нагрузку и оплачивать счета из единой панели управления c интуитивно понятным интерфейсом.
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, платформа самообслуживания представляет собой веб-панель управления, которая работает по договору оферты и позволяет создавать виртуальную инфраструктуру в течении нескольких минут. Сервис будет востребован представителями малого и среднего бизнеса в сфере онлайн-торговли, рекламы, финансовых услуг и логистики. Использовать self-service можно для размещения критической для бизнеса инфраструктуры и корпоративных сервисов. Среди них: веб-приложения, бухгалтерские и CRM-системы, базы данных. ИТ-компании и технологические стартапы смогут пользоваться платформой для размещения продуктивной и тестовой сред в процессе разработки программного обеспечения.
«Запуск автоматизированной платформы выводит оказание облачных услуг МТС на принципиально новый уровень. Мы делаем облачные технологии еще доступнее, предоставляя малому и среднему бизнесу доступ к сервисам виртуализации на базе премиальных решений и оборудования. Компании смогут сократить time-to-market и существенно оптимизировать затраты на облачные ресурсы благодаря возможности самоуправления. При этом не обязательно иметь в штате профильного ИТ-специалиста, так как сервис реализуется через простую и понятную веб-панель», — отметил директор облачного бизнеса МТС Олег Мотовилов.
В среднем на 20% сервис снижает затраты на облачные ресурсы благодаря возможности самостоятельного управления и быстрого краткосрочного масштабирования, а также списанию платы каждые десять минут. В частности, клиент может увеличить объем облачных ресурсов, например, в период распродаж или специальных акций в интернет-магазине. Подробнее о сервисе здесь.
Сервис является собственной программной разработкой в основой которой лежат решения VMware. Инфраструктура сервиса расположена в трех дата-центрах уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге. В качестве аппаратной части облака используется оборудование производства Cisco, Dell, NetApp, Juniper Networks. Для подключения к сервису необходимо заполнить специальную форму на сайте и активировать сервис по ссылке, которая придет на электронный адрес. Есть возможность тестового доступа в течении двух недель.
Подробнее о платформе самообслуживания
Self-сервис позволяет за несколько минут создавать виртуальные сервера, контролировать нагрузку и управлять инфраструктурой, объединять машины в публичные и частные сети, использовать резервное копирование и мгновенные снэпшоты для минимизации рисков потери данных. В рамках платформы самообслуживания клиенты могут получать техническую поддержку в режиме 247. Сервис гарантирует соблюдение SLA (Service Level Agreement) на уровне 99,9%.
Об облачной экосистеме МТС
Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud  и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса. Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Belka Car, S7, OTIS, Tutu.ru, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.

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