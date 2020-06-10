Инстраграм-сериал о Пушкине в изоляции посмотрели 900 тысяч человек





Меньше чем за месяц на аккаунт сериала «Пушкин 20.20», посвящённого жизни Александра Сергеевича Пушкина в карантине, подписались 1500 человек, количество уникальных просмотров превысило 900 тысяч, а выход каждой серии сопровождался десятками комментариев.

Сценарий основан на подлинных письмах поэта 1830 года, которые он отправлял друзьям и невесте, находясь в холерном карантине в селе Болдино.

«Параллель между нашим карантином и Болдинской осенью родилась сама собой. А вот формат мы изобретали с нуля. Каждая серия ― это реальное письмо Пушкина, “запакованное” в формат видеоблога», – рассказывают члены творческой группы сериала.

С поиском тем для сюжета у авторов не возникло затруднений. Богатое творческое наследие поэта позволило интерпретировать его переживания в современном формате.





«Мой герой ― не Александр Сергеевич во всем блеске его величия, а альтернативный Пушкин, живущий в наши дни в нашей изоляции: копающий грядки и ведущий влог, но также страдающий по прекрасной Наталье Гончаровой. Из очевидных примет классика мы оставили только бакенбарды, знакомые даже школьнику. Самым сложным в перевоплощении, пожалуй, была необходимость их постоянно ровнять», – вспоминает Арсений Фогелев исполнитель роли Пушкина.

«Ростелеком» выступил партнером сериала, так как его концепция укладывается в стратегию социальной ответственности компании. Национальный цифровой провайдер поддерживает культуру, искусство и спорт во всех регионах своего присутствия. Особое внимание компания уделяет цифровым формам образования и коммуникации.

«Идея нашего инстаграм-сериала очень проста: кризис — это время возможностей. Прежде всего, для самого себя. Такое в истории уже случалось. В изоляцию попадали и Шекспир, и Гоголь, и Пушкин. Так же, как мы, они решали непростые личные и финансовые проблемы, так же не были готовы к происходящему и так же пытались найти в нём смысл. Порой Пушкину было совсем трудно. Но осень в Болдино в период карантина — это время, когда поэту удалось написать много шедевров. Он смог. Уверен, и мы сейчас сможем. Нам показалось интересным заново прочесть письма великого русского поэта и понять, многое ли изменилось. Оказалось, что нет, не многое», – отмечает Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на Юге.

на странице в социальной сети Instagram. В ближайшее время организаторы обещают запустить его продолжение. Сериал «Пушкин 20.20» доступен всем желающимв социальной сети Instagram. В ближайшее время организаторы обещают запустить его продолжение.



