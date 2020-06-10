Телеком

«Ростелеком» подключает цифровые сервисы для новой базы отдыха в Волгоградской области

Телеком 10.06.2020 09:54 Реклама
0
10.06.2020 09:54 Реклама


Технические специалисты «Ростелекома» проложили оптоволоконные линии связи к новой базе отдыха, расположенной в Камышинском районе Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, следующий этап проекта предусматривает подключение услуг компании: трех точек доступа Wi-Fi для гостей, «Виртуальной АТС», «Интерактивного телевидения», резервных каналов связи, а также видеонаблюдения для детской комнаты.
Территория отдыха «АвиаБаза» расположена вдали от городской инфраструктуры, поэтому специалисты «Ростелекома» применили дополнительные технические решения при строительстве оптоволоконной сети, позволившие сократить расстояние до объекта при подключении. Кроме того, представители национального цифрового провайдера совместно с заказчиком рассмотрели несколько вариантов проекта с целью оптимизации стоимости и выбрали наиболее оптимальный.
«Готовность слышать клиента и учитывать все его потребности край не важна в нашей работе. В сегменте B2B мы не только предлагаем самые современные цифровые продукты и технические разработки, но и используем клиентоориентированный подход и вариативность, а также учитываем малейшие нюансы каждого проекта. И клиенты это ценят. Доказательство надежности предлагаемых нами решений –многолетнее эффективное сотрудничество и долгосрочные деловые проекты с представителями ведущих предприятий и бизнес-структур области», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
«АвиаБаза» практически готова к приему гостей – ее открытие ожидается в ближайшее время. В планах заведения – организация на своей территории зимнего семейного отдыха. Уже построены благоустроенные коттеджи и сауны, где также планируется подключение цифровых сервисов «Ростелекома».
«Для комфортного развития бизнеса в сегодняшних условиях необходимы многие составляющие. Ключевая из них – доверие и уверенность в партнерах. Мы пользуемся услугами “Ростелекома” на всех объектах нашего холдинга: это гостиница“Дмитриевская”, ресторан-бар “Русский” и другие. Очень довольны их качеством.Поэтому при строительстве “АвиаБазы” вопрос выбора телеком-оператора перед нами не стоял, мы знали, куда обращаться. В итоге получили оптимальные варианты для наших бизнес-задач и все блага цифровой цивилизации вдали от города», – отметила Ольга Аскерова, исполнительный директор территории отдыха «АвиаБаза».
Подробно об услугах компании для юридических лиц можно узнать на сайте и подать заявку на их подключение по телефону 8 800 200 30 00.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Телеком
10.06.2020 15:50
Телеком 10.06.2020 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2020 15:36
Телеком 10.06.2020 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.06.2020 10:29
Телеком 10.06.2020 10:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.06.2020 14:08
Телеком 09.06.2020 14:08
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.06.2020 12:43
Телеком 08.06.2020 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.06.2020 13:47
Телеком 05.06.2020 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.06.2020 13:05
Телеком 05.06.2020 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.06.2020 11:10
Телеком 03.06.2020 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.05.2020 09:53
Телеком 29.05.2020 09:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.05.2020 13:04
Телеком 28.05.2020 13:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2020 13:15
Телеком 26.05.2020 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2020 11:54
Телеком 26.05.2020 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2020 16:16
Телеком 25.05.2020 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2020 17:41
Телеком 21.05.2020 17:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2020 17:36
Телеком 20.05.2020 17:36
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:22
ФСБ предотвратила страшный теракт в СимферополеСмотреть фотографии
17:18
Депутат Волгоградской гордумы госпитализирован с подозрением на коронавирусСмотреть фотографии
16:31
Перемирие на Мира: дом в центре Волгограда избавлен от угрозы признания аварийнымСмотреть фотографии
15:50
МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в РоссииСмотреть фотографии
15:48
В Волгоградской области готовы к снятию части ограничений из-за коронавирусаСмотреть фотографии
15:44
Гроза и осадки обойдут Волгоград сторонойСмотреть фотографии
15:36
МТС запустила автоматизированную облачную платформу для малого бизнесаСмотреть фотографии
14:42
Клиенты ПСБ могут оформить кредит через портал ГосуслугСмотреть фотографии
14:20
Депутаты Волгоградской облдумы стали еще дороже для своих избирателейСмотреть фотографии
14:16
Еще в одной ЦРБ Волгоградской области нашли коронавирусСмотреть фотографии
13:44
Сомнительный ремонт в ЦУМе Волгограда обошелся казне в миллионы рублейСмотреть фотографии
13:32
В Волгоградской области пьяные студенты разбили кучу припаркованных иномарокСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области жителям отдаленных поселков помогут проголосовать за КонституциюСмотреть фотографии
13:17
Волгоградский «Ротор» раскрыл зарплаты руководстваСмотреть фотографии
13:11
Водолазы ищут тело утонувшего ребенка в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:58
Более половины жителей ЮФО сократят свои расходы после карантинаСмотреть фотографии
12:44
Волгоградец получил 7 лет за покушение на дачу крупной взятки полицейскомуСмотреть фотографии
11:41
Коронавирус не уходит: в Волгоградской области снова за сотню заболевшихСмотреть фотографии
11:27
Волгоградским родителям пригрозили ответственностью из-за четырех утонувших детейСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде утонули гражданские супругиСмотреть фотографии
10:32
Жара в Волгограде набирает обороты: жителей потянуло к водеСмотреть фотографии
10:29
Инстраграм-сериал о Пушкине в изоляции посмотрели 900 тысяч человекСмотреть фотографии
09:54
«Ростелеком» подключает цифровые сервисы для новой базы отдыха в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:53
Волгоградским пенсионерам увеличили прожиточный минимум на 162 рубляСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде в затоне на Тулака погиб 8-летний ребенокСмотреть фотографии
18:08
Доступность Мамаева кургана 24 июня для рядовых жителей Волгограда остается под вопросомСмотреть фотографии
17:42
Более 35% заявок на ипотеку Сбербанка в Поволжье подаётся онлайнСмотреть фотографии
17:13
Из-за коронавируса закрылось отделение офтальмологии в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
17:02
Под Волгоградом расстреляли отдыхавших на Дону москвичейСмотреть фотографии
16:26
На Волгоградскую область надвигаются грозыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 