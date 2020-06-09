



Ранее судимый житель Саратовской области, задержанный в Иловлинском районе по подозрению в угоне легковушки и совершении ДТП с автомобилем "скорой помощи", стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении 52-летнего мужчины, который является работником одного из иловлинских сельхозпредприятий, дознавателями полиции возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

По данным следствия, вечером 5 июня текущего года, находясь на полевом стане возле хутора Краснодонский, после распития спиртного, мужчина завладел автомашиной, принадлежащей 52-летней директору предприятия. На этой машине пьяный работник выехал на автотрассу "Каспий", где на 890 км совершил столкновение с автомашиной скорой помощи "ГАЗель", ехавшей с включенными спецсигналами.

В результате ДТП пострадали пять человек - 36-летний водитель "скорой", 52-летний фельдшер и 24-летний пациент, находившийся в салоне, а также сам виновник аварии и его 42-летний пассажир получили различные травмы.

В содеянном угонщик сознался. Также полицейскими проводится проверка с целью привлечения мужчины к ответственности за совершенное дорожно-транспортное происшествие.



