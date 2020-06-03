«Ростелеком»: он-лайн активности привлекли детей и родителей





«Ростелеком» в Волгограде провел два виртуальных мероприятия, приуроченных к Международному дню защиты детей. Цифровой провайдер разработал и запустил квест на знание киноматографии и викторину, посвященную мультфильмам. Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, первая активность предполагала обязательное участие родителей с детьми, а вторая была рассчитана исключительно на юное поколение.

Квест «Качаем Wink» проходил в режиме реального времени и длился более трех часов, в нем участвовали 34 семейных команды из Волгограда, Волжского, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и Еревана. Виртуальная игра транслировалась в социальных сетях ВКонтакте и Youtube. Ведущий предлагал семьям тематические задания на логику и знание фильмотеки сервиса Wink. Победители, занявшие первые три места, стали обладателями ТВ-приставки Wink + на базе ОС Android. Двадцать лучших участников получили от организаторов промокоды на месяц бесплатного просмотра сервиса.

«Спасибо “Ростелекому” за поддержку и за то, что вносит яркие краски в сегодняшние будни. Было неожиданно приятно получить промокод для доступа к фильмам. Многие картины мы еще не видели, и так как сейчас нет возможности сходить всей семьей в кино, то с удовольствием посмотрим хорошие киношедевры дома. Благодаря такому подарку от телекоммуникационного оператора семейный досуг у нас обеспечен не на один вечер: будет что посмотреть и что обсудить с детьми», – поделилась Алиса Волкова, участница онлайн-квеста.

Также в День защиты детей «Ростелеком» на сайте волгоградского «Кванториума» провел викторину для юных знатоков. Участников ждали оригинальные вопросы о мультфильмах и истории отечественной и зарубежной мультипликации. Самые эрудированные ребята, занявшие призовые места, получили подарки от цифрового провайдера.

«Сегодня нельзя проводить массовые мероприятия, но это не значит, что детский праздник отменяется. Благодаря “Ростелекому”, на нашей площадке он перешёл в онлайн-формат. Интересная и необычная мультвикторина, в которой наши воспитанники приняли участие, стала ярким и запоминающимся событием, и, уверен, что доставила ребятам немало приятных минут, порадовав самых активных и одаренных ещё и отличными призами», – отметил Юрий Моисеев, руководитель детского технопарка «Кванториум Политех».

Уделяя особое внимание безопасности участников онлайн-мероприятий, «Ростелеком» позаботился о том, чтобы призы и подарки победителям были доставлены бесконтактным способом.

«Социальная ответственность – это то, что выражается не словами, а конкретными делами. В сегодняшнее непростое время мы не приостанавливаем, а наоборот, расширяем наши социальные проекты, переводя их в актуальное цифровое пространство. Сейчас особенно важно поддержать семьи с детьми, ведь в связи с эпидемиологической ситуацией возможности организации детского досуга ограничены, отменены массовые и зрелищные мероприятия. Поэтому мы постарались сделать этот день действительно семейным и праздничным, интересным и эмоционально насыщенным, впервые организовав масштабные онлайн-активности, в которых могут принять участие родители и дети», – подчеркнул Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» на постоянной основе поддерживает все социально значимые мероприятия в регионе, оказывает помощь детским домам, образовательным учреждениям, способствует развитию спорта и образования. Социальная ответственность является одним из важных приоритетов деятельности компании.на постоянной основе поддерживает все социально значимые мероприятия в регионе, оказывает помощь детским домам, образовательным учреждениям, способствует развитию спорта и образования.



