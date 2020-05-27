Волгоградцев протестировали на страх потерять работу





Эксперты финансового университета при Правительстве РФ провели исследование на тему опасений жителей российских городов безработицы и зафиксировали рост пессимистических настроений по поводу своего будущего. Как сообщает ИА «Высота 102», 23% опрошенных по телефону волгоградцев признались, что знают о потере работы среди знакомых и родных и сами опасаются стать безработными в ближайшее время. Рост нерадостных предчувствий составил по сравнению с началом апреля этого года 39%. В Волжском этот показатель оказался выше – 48%. При том, что 23% волжан признались, что боятся потерять работу.

Самый высокий уровень опасений безработицы исследование выявило в Костроме и Орле – в этом признались 27% опрошенных. Город с самым низким риском потери работы – Махачкала (9%). Самый высокий рост числа тех, кому известно об увольнениях, а также тех, кто боится стать безработным, отмечен в Мурманске – 67%.

Справка. Опрос проводился в российских городах с населением больше 250 тысяч человек.















