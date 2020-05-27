Общество

В администрации Волгоградской области появятся чиновники-наставники

Общество 27.05.2020 08:41
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27.05.2020 08:41


В органах исполнительной власти Волгоградской области планируют внедрить систему наставничества. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Для каждого поступившего на госслужбу сотрудника с испытательным сроком на три месяца определят наставника – более опытного коллегу или начальника, который будет обучать его профессиональным навыкам. Обучение будет происходить по нескольким направлениям – от правил хранения документов до разъяснений его должностных обязанностей. Для каждого нового сотрудника подготовят индивидуальный план, куда включат изучение федеральных законов о госслужбе,  нормативно-правовых актов Волгоградской области, а также навыки  работы в системе электронного документооборота.
Напомним, система наставничества являлась частью профессионального обучения  во времена Советского Союза. Однако действовала она в основном на предприятиях и заводах. 

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