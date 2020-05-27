В администрации Волгоградской области появятся чиновники-наставники





В органах исполнительной власти Волгоградской области планируют внедрить систему наставничества. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров. Для каждого поступившего на госслужбу сотрудника с испытательным сроком на три месяца определят наставника – более опытного коллегу или начальника, который будет обучать его профессиональным навыкам. Обучение будет происходить по нескольким направлениям – от правил хранения документов до разъяснений его должностных обязанностей. Для каждого нового сотрудника подготовят индивидуальный план, куда включат изучение федеральных законов о госслужбе, нормативно-правовых актов Волгоградской области, а также навыки работы в системе электронного документооборота.

Напомним, система наставничества являлась частью профессионального обучения во времена Советского Союза. Однако действовала она в основном на предприятиях и заводах.



