Происшествия

В Волгоградской области в лобовом ДТП погиб водитель грузовика

Происшествия 23.05.2020 09:32
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23.05.2020 09:32


Два грузовых автомобиля столкнулись в Чернышковском районе Волгоградской области, водитель одной из машин погиб. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла ночью на 173 км автодороги Волгоград-Каменск-Шахтинский». 
По предварительной информации, 49-летний водитель, управляя грузовой автомашиной «ДАФ», не справился с управлением и совершил столкновение с двигающейся во встречном направлении по своей полосе грузовой автомашиной «ГАЗ», под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины «ДАФ» от полученных травм скончался на месте.

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