В Волгоградской области в лобовом ДТП погиб водитель грузовика





Два грузовых автомобиля столкнулись в Чернышковском районе Волгоградской области, водитель одной из машин погиб. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла ночью на 173 км автодороги Волгоград-Каменск-Шахтинский».

По предварительной информации, 49-летний водитель, управляя грузовой автомашиной «ДАФ», не справился с управлением и совершил столкновение с двигающейся во встречном направлении по своей полосе грузовой автомашиной «ГАЗ», под управлением 49-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомашины «ДАФ» от полученных травм скончался на месте.



