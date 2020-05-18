



До 5 лет лишения свободы грозит директору ООО «СпецЖилСтрой» за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, что привело к смерти человека. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, уголовное дело поступило для рассмотрения в Волжский городской суд.

Согласно материалам дела, в июне 2019 года ООО «Энергомашсервис» и ООО «СпецЖилСтрой» заключили договор подряда по ремонту кровли на крыше здания ЦПТ ООО «Энергомашсервис».

Для исполнения условий контракта ООО «СпецЖилСтрой» привлек для ремонта крыши двоих работников, которые не имели необходимой квалификации. Кроме того, трудовые отношения с ними не были оформлены.

Как полагает следствие, директор организации, ответственный за обеспечение и соблюдение требований безопасности при проведении работ на высоте, не осуществил контроль за безопасностью состояния рабочего места и правильным ходом рабочего процесса, не обеспечил защитным ограждением площадку, где проводились работы, и не обеспечил работников средствами защиты от падения с высоты. Трагедия произошла в августе. Один из рабочих сорвался с крыши и упал на землю. От полученных телесных повреждений он скончался.



