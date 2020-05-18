Общество

Все для победы: волгоградские налоговики поддержали материально сражающихся с COVID-19 врачей

Общество 18.05.2020 09:23
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18.05.2020 09:23


Сотрудники налоговых органов поддержали материально медперсонал детской клинической инфекционной больницы в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в УФНС России по Волгоградской области, налоговики региона перечислили свой однодневный заработок за апрель текущего года ГБУЗ «Волгоградская областная детская клиническая инфекционная больница». Средства пойдут на оказание помощи медицинскому персоналу.
По информации «Высоты 102», часть своего заработка на финансовую поддержку медиков перечисляют сотрудники и других предприятий и организаций Волгоградской области.

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