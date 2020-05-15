Волгоградскому "Ротору" пандемия подарила выход в Премьер-лигу

Общество 15.05.2020 15:15
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15.05.2020 15:15
На сегодняшнем заседании исполкома РФС принято решение о досрочном завершении первенства ФНЛ. Эта информация, сообщает ИА «Высота 102», опубликована в официальном твиттере РФС. Такое решение означает автоматический выход волгоградского «Ротора» в Премьер-лигу. В частности, команды, занявшие 15-е и 16-е места в РПЛ, покинут ее и отправятся в ФНЛ. А команды, занявшие 1-е и 2-е место, заменят выбывших и поднимутся в элитный дивизион. Впрочем, остается одно условие, которое должен выполнить волгоградский клуб - пройти лицензирование. Шансы, что такая процедура будет пройдена успешна, высоки. В частности, в этом процессе важно наличие необходимой инфраструктуры, например, современного стадиона.
Напомним, по результатам досрочно завершенного сезона ФНЛ, на момент последнего сыгранного 17 марта тура «Ротор» находится на 1-ом месте, на 2-ом «Химки». Эти команды и перейдут в Премьер-лигу. Команды высшего дивизиона доиграют оставшиеся 8 туров. Игры возобновятся 21 июня и пройдут с соблюдением жестких санитарно-эпидемиологических требований. В частности, на трибуны не пустят зрителей.
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