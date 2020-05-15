ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты

Экономика 15.05.2020 12:05 Новости компаний
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15.05.2020 12:05 Новости компаний
ВТБ запускает новую систему ипотечных дисконтов для застройщиков. Для своих партнеров банк увеличивает до 6 п.п. и 8 п.п. размер возможной скидки к базовым ставкам по ипотеке. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, для клиента, приобретающего квартиру в жилом комплексе такого застройщика, ставка по кредиту может снизиться до 0,5% годовых.
В рамках предложения ВТБ заключает с застройщиком договор субсидирования ипотечной ставки. Партнер в свою очередь выбирает размер и срок действия дисконта, который будет доступен для покупателей квартир на его объектах. Матрица банка предусматривает возможность приобретения скидки на 6, 8 или 12 месяцев. Также доступны индивидуальные условия.
Дисконт в 6 п.п. или 8 п.п. применяется к базовым ставкам по ипотечным программам ВТБ, в том числе к ставке 6,5% в рамках «Ипотека с господдержкой 2020»
«ВТБ всегда оперативно реагирует на потребности рынка, партнеров и клиентов, поэтому мы на постоянной основе запускаем специальные предложения по ипотечному кредитованию. В условиях распространения COVID-19 строительная отрасль также оказалась в числе пострадавших. Понимая это, мы разработали новую матрицу дисконтов, благодаря которым застройщики смогут снизить для своих клиентов ставки по ипотечному кредиту и, таким образом, поддержать продажи на объектах. При этом семьи наших клиентов смогут решить квартирный вопрос и приобрести недвижимость на особо выгодных условиях - под 0,5% годовых, существенно экономя на выплатах по ипотеке. В Казани мы уже выдали такой кредит под 0,5% на первый год ипотеки вместе с компанией Унистрой, входящей в ТОП-10 партнеров банка», – прокомментировал Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ.
ВТБ – один из лидеров ипотечного рынка. На сегодняшний день банк выдает каждую четвертую ипотеку в стране. По итогам первого квартала портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 3,5% – до 1,74 трлн рублей. Всего за январь-март объем выданных жилищных кредитов вырос на треть – до 190 млрд рублей.
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