Более 220 тысяч поездок было оплачено в рамках совместной акции Сбербанка, платежной системы VISA и транспортного оператора Волгограда
Экономика 15.05.2020 10:37 Новости компаний
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15.05.2020 10:37 Новости компаний
За полтора месяца действия совместной акции Сбербанка и платежной системы Visa в партнерстве с транспортным оператором «Городской центр управления пассажирскими перевозками» было совершено более 220 тыс. поездок в муниципальном транспорте г.Волгограда со скидкой 4 рубля от стоимости билета при оплате проезда банковской картой Visa. Об этом ИА «Высота 102» сообщили впресс-службе банка.
Данная акция действует на всем муниципальном транспорте Волгограда, оборудованном системой бесконтактной оплаты. Терминалами Сбербанка с бесконтактной технологией проведения платежей уже оснащены около 600 единиц общественного транспорта города. Волгоградцы могут до 31 мая 2020 года получить скидку 4 рубля от стоимости билета при оплате проезда банковской картой Visa.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Использование современных платежных технологий безналичной и бесконтактной оплаты в городском общественном транспорте все более востребовано волгоградцами. На сегодняшний день около 60% горожан предпочитают оплачивать проезд безналичным способом, при этом, большая часть из них уже смогла сэкономить при оплате проезда банковской картой VISA».
Для оплаты по льготной цене достаточно приложить к терминалу у кондуктора бесконтактную банковскую карту Visa, или смартфон (брелок, браслет или другой гаджет) с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay к счету карты Visa. В акции принимают участие карты любого банка.
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