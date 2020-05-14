Общество 14.05.2020 12:24
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14.05.2020 12:24
В Николаевском районе Волгограде из-за сложной эпидемиологической обстановки введены дополнительные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление принято в администрации района. В частности, с сегодняшнего дня на территории введен обязательный масочный режим. Тогда как на территории региона в обязательном порядке он начнет действовать только с 20 мая. Жители района и прибывающие в район граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы, повязки) и рук (перчатки) при нахождении в местах общего пользования, магазинах, при совершении поездок в общественном транспорте, включая легковое такси и т.д.
Жители Николаевского района также не смогут, как другие жители Волгоградской области, с сегодняшнего дня покидать место своего жительства для занятий спортом на свежем воздухе и прогулок с детьми.
Накануне в Николаевске силами сотрудников службы радиационной и химической защиты СПСЧ ГУ МЧС России по Волгоградской области проводилась обработка дезинфицирующими средствами остановочных площадок, тротуаров, скамеек, малых архитектурных форм, парковок, киосков, магазинов и других объектов.
Напомним, на вчерашний день в Николаевске было зарегистрировано 139 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из-за массового заражения врачей также приостанавливалась работа Николаевской ЦРБ.
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