В Волгограде торговые центры останутся на карантине





Торговые центры Волгограда в ближайшее время не откроются. С 20 мая в регионе возобновят работу магазины непродовольственных товаров, но ТРЦ введенные меры послабления не коснулись. Об этом сегодня на брифинге заявила заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская, сообщает ИА «Высота 102». Так, определено, что одним из условий открытия объекта должно быть то, что площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров. На человека, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, должно приходиться не менее 4 квадратных метров помещения. По словам Писемской, предприниматели обязаны следить за количеством покупателей в своих торговых точках.

Также с 20 мая для оказания плановой помощи возобновят работу стоматологии для плановой медпомощи. Вице-губернатор добавила, что в медучреждениях должна соблюдаться социальная дистанция и временной интервал приема пациентов.

Напомним, губернатор Волгоградской области продлил режим самоизоляции в регионе до 31 мая.



