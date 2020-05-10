Общество

Интрига сохраняется: губернатор не принимает решения о продлении самоизоляции в Волгоградской области

Общество 10.05.2020 16:26
0
10.05.2020 16:26


По итогам прошедшего сегодня заседания оперативного штаба, пока остается неясным, какие шаги предпримет региональная власть после 11 мая, которое наступает уже завтра. Как сообщает ИА «Высота 102», пресс-служба областной администрации проинформировала лишь о том, что в ходе совещания была обсуждена текущая эпидемиологическая обстановка, а профильным ведомствам даны поручения проработать различные варианты развития ситуации. 
Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции режим повышенной готовности и самоизоляции был продлен в Волгоградской области до 11 мая. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
10.05.2020 15:59
Общество 10.05.2020 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2020 14:39
Общество 10.05.2020 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2020 13:39
Общество 10.05.2020 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2020 10:31
Общество 10.05.2020 10:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.05.2020 08:51
Общество 10.05.2020 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 22:00
Общество 09.05.2020 22:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 21:51
Общество 09.05.2020 21:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 17:18
Общество 09.05.2020 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 16:20
Общество 09.05.2020 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 14:42
Общество 09.05.2020 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 13:14
Общество 09.05.2020 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 12:57
Общество 09.05.2020 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 12:48
Общество 09.05.2020 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 11:58
Общество 09.05.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 10:42
Общество 09.05.2020 10:42
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:26
Интрига сохраняется: губернатор не принимает решения о продлении самоизоляции в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:59
Письмо из 41-го года - самая дорогая реликвия о сталинградском воине и патриотеСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области остался только один район без коронавирусаСмотреть фотографии
13:39
Плиточка пошла: нижняя терраса набережной Волгограда перестает быть серойСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
К 75-летию Великой Победы Сбербанк запускает вклад с отчислениями в благотворительный фондСмотреть фотографии
11:53
Детей до 14 лет в Волгоградской области отправляют на прививкиСмотреть фотографии
11:47
В Волгоградской области число заболевших коронавирусом перевалило за 1000 человекСмотреть фотографии
10:31
В Волжском окнами подсветили гигантскую цифру «75»Смотреть фотографии
09:24
Пять человек пострадали в Волгоградской области в массовой аварииСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде водитель без прав устроил ДТП с 4 пострадавшимиСмотреть фотографии
08:51
Семья в Волгоградской области хранит историю знакомства с немецким партизаном Иваном ИвановичемСмотреть фотографии
22:00
«Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане в Волгограде вживую увидели единицыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:51
«Был водителем у Родимцева»: по Волгограду проехал «Бессмертный полк» СССРСмотреть фотографии
17:18
Рубаха-парень и герой: взлеты и падения легендарного генерала из СталинградаСмотреть фотографии
16:20
Мамаев курган в Волгограде огородили от посетителей в День ПобедыСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде жителей Дома Павлова охватили патриотической акциейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгограде самолет сбросил на площадь Павших Борцов сотни праздничных листовокСмотреть фотографииCмотреть видео
11:58
Приближаемся к 1000: за сутки в Волгоградской области COVID-19 выявлен у 102 человекСмотреть фотографии
11:58
Губернатор Волгоградской области обратился к жителям из Пантеона славыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
Генеральный директор «Капитал МС» Надежда Гришина: В летописи нашего Государства 9 Мая навсегда останется священной датойСмотреть фотографии
10:40
Мощно и изящно: военная авиация пролетела над Волгоградом в честь Дня ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Четырех человек увезли в больницу с перекрестка в ВолжскомСмотреть фотографии
09:25
Только одному человеку разрешили принять участие в официальной церемонии на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин: День Победы будет навечно вписан в героическую летопись нашей РодиныСмотреть фотографии
08:54
В облкомздраве пояснили размер прибавок волгоградским медикам за опасную работуСмотреть фотографии
08:12
Со слезами на глазах: Волгоград-Сталинград встречает День ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Священная дата 9 мая – навсегда в сердце каждогоСмотреть фотографии
20:18
Коллектив Музея-заповедника «Сталинградская битва»: С Днём Великой Победы!Смотреть фотографии
18:43
Приехавшие из Башкорстана и Тюмени пополнили список заболевших коронавирусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:21
Медикам из частных клиник доплатят за лечение больных с COVID-19 до 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 