Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции режим повышенной готовности и самоизоляции был продлен в Волгоградской области до 11 мая.
Интрига сохраняется: губернатор не принимает решения о продлении самоизоляции в Волгоградской области
Общество 10.05.2020 16:26
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10.05.2020 16:26
По итогам прошедшего сегодня заседания оперативного штаба, пока остается неясным, какие шаги предпримет региональная власть после 11 мая, которое наступает уже завтра. Как сообщает ИА «Высота 102», пресс-служба областной администрации проинформировала лишь о том, что в ходе совещания была обсуждена текущая эпидемиологическая обстановка, а профильным ведомствам даны поручения проработать различные варианты развития ситуации.
Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции режим повышенной готовности и самоизоляции был продлен в Волгоградской области до 11 мая.
Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции режим повышенной готовности и самоизоляции был продлен в Волгоградской области до 11 мая.
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