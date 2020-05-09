Мамаев курган в Волгограде огородили от посетителей в День Победы





Впервые в День Победы Мамаев курган в Волгограде запрещен для посещения. Как сообщает ИА «Высота 102», место силы, памяти и доблести, куда ежегодно 9 мая приходят тысячи горожан и гостей города-героя, сегодня безлюдно из-за ограничительных мер, действующих в связи с угрозой распространения коронавируса.









Вход на территорию Мамаева кургана, а также расположенный у его подножия сквер, обнесли металлическим забором. Всех, кто пытается прорваться на Мамаев курган, останавливают сотрудники полиции и военные, которые несут службу по охране общественного порядка.





Отметим, охрана Мамаева кургана сегодня также усилена и по причине проведения телевизионных съемок, которые проходят на территории мемориального комплекса. Сегодня вечером здесь пройдет патриотическая акция «Свет Великой Победы», которую будут транслировать в эфире федерального канала.







