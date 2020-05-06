В Волгограде на рассвете в небо взмыли аэростаты Победы











Тестовый запуск трех воздушных шаров над Волгоградом совершила группа воздухоплавателей. Аэростаты взмыли в небо сегодня на рассвете от музея-панорамы «Сталинградская битва», сообщает ИА «Высота 102».

Демонстрационный полет с плакатами на тему Дня Победы летательные аппараты совершат 8 или 9 мая. Организатором мероприятия выступает администрация Волгограда. Пилот Сергей Латыпов объяснил, что назвать точную дату пока невозможно, потому что шар очень метеочувствителен. Он управляется только стихией, которой полностью доверяются специалисты.





Тем не менее, аэронавты утверждают, что это самый безопасный вид авиационного спорта. «Газовая горелка имеет степени защиты, у нас есть парашюты, несколько баллонов топлива. По ГОСТу тросы выдерживают 600 килограммов веса, а по факту – 2,5 тонны», - говорит Сергей.

На подготовку к полету уходит всего 20 минут, за которые нужно собрать корзину, растянуть оболочку, проверить газовое оборудование и горелки. Сначала в небо запускают маленькие черные шары, которые помогают точно определить направление ветра. «Дальше все просто - нагреваем и всплываем», - говорят пилоты.





На каждый шар приходится 200 литров газа, которых с запасом хватает на 1,5-2 часа путешествия. Зимой парить в небе аэростаты могут и вовсе по 10 часов без остановки – все дело в большой разнице температур, за счет которой шар открывается от земли. Высота полета воздушного судна практически ничем не ограничена – главное, наличие кислорода для дыхания человека. У Сергея Латыпова личный рекорд высоты – 8750 метров.





«Пролететь над городом-героем, увидеть его все достопримечательности с неба – была моя давняя мечта. Впервые она исполнилась несколько лет назад. Парить в воздухе над Родиной-матерью - ощущение непередаваемое», - делится впечатлениями Сергей.



