Следователи в Волгограде взялись за прошлое насильника-рецидивиста

Расследования 29.04.2020 17:38
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29.04.2020 17:38
Всех, кто пострадал от действий 39-летнего жителя Волжского, который ранее был судим за изнасилование и снова обвиняется в совершении этого преступления, просят откликнуться следователи. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, в настоящее время расследованием уголовного дела занимается следственный отдел по Тракторозаводскому району. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности рецидивиста, три года назад напавшего на молодую женщину.
По данным следствия, в начале октября 2016 года обвиняемый напал на местную жительницу, с которой ранее поддерживал дружеские отношения. Избив и надругавшись над потерпевшей, он скрылся с места преступления. На первоначальном этапе расследования удалось установить личность злоумышленника, однако задержать его горячим следам тогда не удалось. Он был объявлен в розыск.
Его искали три года. В конце 2019-го при отработке круга общения нападавшего правоохранители выяснили, что один из его приятелей заключил договор аренды квартиры, но сам там не проживает. Полицейские обнаружили в этом жилище злоумышленника, который снова пытался сбежать, выпрыгнув из окна второго этажа. Однако на этот раз его поймали.
Учитывая, что обвиняемый в 2009 году судим за аналогичное преступление, совершенное им при схожих обстоятельствах, а также факт длительного нахождения его в розыске, следователи полагают, что от преступных действий фигуранта уголовного дела могли пострадать и другие лица, которые по каким-то причинам не стали обращаться в правоохранительные органы.
Следователи обращаются ко всем, кто стал жертвой злоумышленника и опознал его по фотографии, с просьбой сообщить об обстоятельствах совершенных им преступлений в региональные органы Следственного комитета по телефону: 8(8442)74-16-45.
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