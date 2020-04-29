Расследования

Следователи в Волгограде взялись за прошлое насильника-рецидивиста

Расследования 29.04.2020 17:38
0
29.04.2020 17:38


Всех, кто пострадал от действий 39-летнего жителя Волжского, который ранее был судим за изнасилование и снова обвиняется в совершении этого преступления, просят откликнуться следователи. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, в настоящее время расследованием уголовного дела занимается следственный отдел по Тракторозаводскому району. Устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности рецидивиста, три года назад напавшего на молодую женщину.
По данным следствия, в начале октября 2016 года обвиняемый напал на местную жительницу, с которой ранее поддерживал дружеские отношения. Избив и надругавшись над потерпевшей, он скрылся с места преступления. На первоначальном этапе расследования удалось установить личность злоумышленника, однако задержать его горячим следам тогда не удалось. Он был объявлен в розыск.
Его искали три года. В конце 2019-го при отработке круга общения нападавшего правоохранители выяснили, что один из его приятелей заключил договор аренды квартиры, но сам там не проживает. Полицейские обнаружили в этом жилище злоумышленника, который снова пытался сбежать, выпрыгнув из окна второго этажа. Однако на этот раз его поймали. 
Учитывая, что обвиняемый в 2009 году судим за аналогичное преступление, совершенное им при схожих обстоятельствах, а также факт длительного нахождения его в розыске, следователи полагают, что от преступных действий фигуранта уголовного дела могли пострадать и другие лица, которые по каким-то причинам не стали обращаться в правоохранительные органы.
Следователи обращаются ко всем, кто стал жертвой злоумышленника и опознал его по фотографии, с просьбой сообщить об обстоятельствах совершенных им преступлений в региональные органы Следственного комитета по телефону: 8(8442)74-16-45.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Расследования
29.04.2020 17:08
Расследования 29.04.2020 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2020 12:26
Расследования 28.04.2020 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2020 10:30
Расследования 28.04.2020 10:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.04.2020 10:24
Расследования 28.04.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2020 15:54
Расследования 27.04.2020 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.04.2020 12:19
Расследования 27.04.2020 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.04.2020 14:21
Расследования 25.04.2020 14:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.04.2020 12:26
Расследования 24.04.2020 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 18:52
Расследования 23.04.2020 18:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 18:29
Расследования 23.04.2020 18:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 16:26
Расследования 23.04.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 12:31
Расследования 23.04.2020 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.04.2020 10:24
Расследования 23.04.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2020 15:52
Расследования 22.04.2020 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.04.2020 15:34
Расследования 22.04.2020 15:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:34
Нарушителей режима самоизоляции в Волгоградской области будут искать в лесахСмотреть фотографии
20:55
Цены на продукты в Волгоградской области не слушаются чиновниковСмотреть фотографии
19:50
Жителям Волгоградской области разрешили посещать немощных родственниковСмотреть фотографии
17:41
Балаган в масках: Волгоградская гордума превратилась в украинский парламентСмотреть фотографииCмотреть видео
17:38
Следователи в Волгограде взялись за прошлое насильника-рецидивистаСмотреть фотографии
17:08
Житель Пермского края ответит за смерть 4 человек в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:56
Жителей Волгоградской области обнадежили смягчением режима самоизоляции после 11 маяСмотреть фотографии
16:52
Есть ли у вас план?: замов губернатора Волгоградской области привлекают к спасению деловой жизниСмотреть фотографии
16:46
В Волгоградской области продлили срок действия социальных проездныхСмотреть фотографии
15:54
Банки в Волгограде одобрили меньше половины заявок на отсрочки по кредитамСмотреть фотографии
14:50
Волгоградская гордума разрушила бизнес-мечту помощника депутатаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
На вокзалах в Волгоградской области оборудовали изоляторы для больных пассажировСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде в День Победы дадут артиллерийский салют без зрителейСмотреть фотографии
14:18
Соцработникам Волгоградской области доплатят за работу вахтовым методомСмотреть фотографии
13:55
Если город надоел: твоя «Sreda» совсем рядомСмотреть фотографии
13:54
Волгоградскую область отметили за яркую меру в противостоянии с коронавирусомСмотреть фотографии
13:12
В Волгограде губернатор и ведущие медики проводят мозговой штурм по борьбе с COVID-19Смотреть фотографии
12:42
Коронавирус захватил еще один район Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:33
Росавтодор показал активную стройку дороги в обход ВолгоградаСмотреть фотографии
11:56
Жителям Волгоградской области хотят запретить ходить в магазины без масокСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградской области коронавирус выявлен у 313 человекСмотреть фотографии
11:34
Отловом собак в Волгограде займется дорожно-коммунальное предприятиеСмотреть фотографии
10:57
Праздничную выплату волгоградским ветеранам увеличили в пять разСмотреть фотографии
10:39
Ростсельмаш премирует лучших операторов своей техники легковыми автомобилямиСмотреть фотографии
10:36
Волгоградская область – вторая в ЮФО по уровню смертности от коронавирусаСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде вычислили и повязали двух телефонных мошенниковСмотреть фотографии
09:46
В Волгоградской области продлят запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
09:01
Управляющий Южного филиала Газпромбанка Сергей Селютин: «Важно - соответствовать ожиданиям клиентов»Смотреть фотографии
21:14
В Волгограде 6-километровый участок Третьей Продольной затронет дачиСмотреть фотографии
20:08
«Бац! И нас нет»: как микробизнес в Волгограде цепляется за жизньСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 