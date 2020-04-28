Экономика

Для бизнеса Волгограда подготовили дополнительные меры поддержки

Экономика 28.04.2020 18:05
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28.04.2020 18:05


Администрация Волгограда разработала дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, дополнительную помощь окажут арендаторам муниципального имущества.
Депутаты городской думы рассмотрят документ уже завтра, 29 апреля, на очередном заседании. Для предпринимателей, которые арендуют муниципальный нежилой фонд и земельные участки, чей бизнес относится к наиболее пострадавшим отраслям экономики, проектом предусматривается отсрочка уплаты арендных платежей.
В период действия режима повышенной готовности предприниматели могут не платить за аренду недвижимости, а с даты прекращения действия режима по сентябрь 2020 года оплачивать только 50% арендной платы. Погасить отсроченные платежи будет возможно в течение 2021-2022 годов. В этот период предусмотрена поэтапная оплата для снижения финансовой нагрузки на коммерсантов. Воспользоваться данной мерой поддержки смогут предприниматели, заключившие в общей сложности порядка 800 договоров аренды.
Меры поддержки предусмотрены и для арендаторов помещений в муниципальных учреждениях и предприятиях.  У муниципальных организаций появится возможность полностью освободить от арендной платы хозяйствующие субъекты, которые приостановили свою работу, а для бизнесменов, продолжающих работу, стоимость аренды снизится в два раза. 
Для получения льгот предпринимателям достаточно будет обратиться с заявлением к своему арендодателю.  Данные предложения внесены в документацию по инициативе администрации МУП «Центральный рынок», которое обеспечивает торговыми площадями предпринимателей на Центральном и Ворошиловском рынках. 
Предусмотрена также поддержка предпринимателей, которые приобрели у муниципалитета ранее арендованную  недвижимость.   Им по заявлению предоставляется отсрочка платежей по выкупу объектов до 31 декабря 2020 года.
Работа по формированию дополнительных мер поддержки для реального сектора экономики в областном центре проводится по поручению главы региона Андрея Бочарова. Сегодня предприниматели уже могут воспользоваться отсрочкой по страховым взносам, налоговым и арендным платежам; мораторием на банкротство, взыскание долгов и штрафов; им предоставляют беспроцентные кредиты на заработную плату и льготные займы. 
Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» для бизнеса: 8-800-302-32-03; 8(8442) 32-00-05.
 



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