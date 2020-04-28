Волгоградская гордума по примеру старших коллег уходит на удаленку

Расследования 28.04.2020 10:24
0
28.04.2020 10:24
Завтра, 29 апреля, депутаты Волгоградской городской думы в реальном режиме проведут очередное заседание. Как стало известно ИА «Высота 102» в представительном собрании, один из ключевых вопросов повестки дня будет касаться работы народных избранников в новом дистанционном формате. Областная дума приняла постановление о заочном голосовании за особо важные документы в связи с распространением коронавируса 30 марта. Аналогичное решение о внесении изменений в регламент думы на завтрашнем заседании намереваются принять и городские депутаты.
Реклама
Жителю Волгограда добавили срок после смерти избитого мужчины28.04.2020 12:26
Расследования 28.04.2020 12:26
В деле о покушении на жизнь полковника МВД в Волгограде появилась новая версия28.04.2020 10:30
Расследования 28.04.2020 10:30
В СУ СКР по Волгоградской области раскрыли первые подробности покушения на жизнь полковника МВД27.04.2020 21:29
Расследования 27.04.2020 21:29
Волжанка влезла в полумиллионный кредит ради мифического жениха-англичанина27.04.2020 15:54
Расследования 27.04.2020 15:54
В Волгоградской области нарушители самоизоляции пополнили казну на 150 тысяч рублей27.04.2020 12:19
Расследования 27.04.2020 12:19
В Волгоградской области выявлено 212 случаев коронавируса25.04.2020 14:21
Расследования 25.04.2020 14:21
Коммерсанта судят за аферу при монтаже противопожарного водопровода в Волжском24.04.2020 12:26
Расследования 24.04.2020 12:26
В Волгограде дело о семейных разборках с казачьей шашкой дошло до суда23.04.2020 18:52
Расследования 23.04.2020 18:52
Двоих волгоградцев судят за крупный обман со взяткой правоохранителям23.04.2020 18:29
Расследования 23.04.2020 18:29
В Волгограде участников «осетровой» мафии отправляют под суд23.04.2020 16:26
Расследования 23.04.2020 16:26
В Волгограде лжеволонтер в маске обокрала 82-летнюю пенсионерку23.04.2020 12:31
Расследования 23.04.2020 12:31
В Волгограде заблокировали виртуальные рынки криминальных услуг23.04.2020 10:24
Расследования 23.04.2020 10:24
На стройке жд-путей в Волгограде вскрыли аферу с песком на 5 млн рублей22.04.2020 15:52
Расследования 22.04.2020 15:52
В Волгограде работодатель оставил 85 вахтовиков без зарплаты22.04.2020 15:34
Расследования 22.04.2020 15:34
В Волгоградской области пенсионер из-за «венца безбрачия» лишился денег22.04.2020 14:22
Расследования 22.04.2020 14:22
Реклама