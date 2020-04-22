Дополнительные поезда из Волгограда вычеркнули из летнего расписания

Общество 22.04.2020 11:23
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22.04.2020 11:23
В связи со значительным сокращением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки холдинг "РЖД" временно выводит из обращения 76 поездов, дополнительно назначенных на летний сезон 2020 года. Кроме того, в этом году не будут курсировать 53 дополнительных поезда, ранее назначенных на майские праздники. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Приволжской железной дороги, в частности, не будут ходить следующие поезда из Волгограда и следующие через Волгоград:
– № 405/406 Волгоград – Москва отправлением из Волгограда 28, 30 апреля, 4, 5, 7, 10, 11 мая, из Москвы – 29 апреля, 1, 5, 6, 8, 11, 12 мая;
– № 465/466 Волгоград – Имеретинский Курорт отправлением из Волгограда 24,26 мая, из Имеретинского Курорта – 25 мая, 27 мая;
– № 505/506 Волгоград – Имеретинский Курорт отправлением из Волгограда 11, 13 июня, из Имеретинского Курорта – 12, 14 июня;
– № 575/576 Екатеринбург – Волгоград отправлением из Екатеринбурга 30 апреля, из Волгограда – 2 мая;
– № 587/588 Воронеж – Волгоград отправлением из Воронежа 1, 15, 22 мая, из Волгограда – 2, 16, 23 мая;
– № 465/466 Астрахань – Имеретинский Курорт отправлением из Астрахани с 27 мая, из Имеретинского Курорта – с 25 мая;
– № 13/14 Саратов – Адлер отправлением из Саратова через день с 27 апреля по 3 ноября, из Адлера – через день с 28 апреля по 4 ноября;
– № 239/240 Саратов – Москва отправлением из Саратова 28 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая, 10, 14 июня, из Москвы – 29 апреля, 5, 6, 8, 12, 13 мая, 11, 15 июня;
– № 469/470 Саратов – Новороссийск отправлением из Саратова с 1 июня, из Новороссийска – с 3 июня;
– № 505/506 Саратов – Имеретинский Курорт отправлением из Саратова с 14 июня, из Имеретинского Курорта – с 12 июня;
– № 523/524 Саратов – Анапа отправлением из Саратова с 26 мая, из Анапы – с 28 мая.
Дополнительные и сезонные поезда традиционно назначаются холдингом "РЖД" для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в майские праздничные дни, так и в сезон летних отпусков. Однако в связи с отсутствием у пассажиров в настоящее время возможности планировать и организовывать свои путешествия целесообразность курсирования дополнительных поездов отсутствует, пояснили в пресс-службе.
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