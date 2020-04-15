Власти Волжского пообещали вернуть тепло в дома

Общество 15.04.2020 21:42
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15.04.2020 21:42
Сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции при главе города Волжского Игоре Воронине было принято решение о продлении отопительного сезона 2019-2020 года до 20 апреля включительно. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, данное решение связано с резким ухудшением погодных условий и предполагаемым понижением среднесуточной температуры в ближайшее время. В условиях режима самоизоляции поддержание комфортных условий пребывания волжан в квартирах не позволит не допустить рост числа простудных заболеваний, пояснили в мэрии.
В ближайшее время на тех объектах, где уже отключено тепло, будет возвращен прежний температурный режим. Работа всего теплотехнического оборудования, обеспечивающего отопление объектов городского округа, будет возобновлена, пообещали в администрации.
Между тем, волжане жалуются, что в квартирах ледяные батареи. Решение городских властей о завершении отопительного сезона понравилось не всем. Сейчас многие горожане сидят дома, в том числе с детьми, и взрослые опасались, что дети начнут болеть. В Волгограде отопительный сезон власти собирались завершить только к понедельнику.
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