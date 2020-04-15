



Волгоградцы возмущены запретом посещать могилы близких в условиях действия ограничительных мероприятий. В редакцию ИА «Высота 102» обратились несколько жителей области, которые рассказали, как им пришлось пробираться окольными путями к местам захоронения родных. «Вчера я поехал на новое Ворошиловское кладбище на автобусе №88. Я был один, в маске, в перчатках, с собой взял грабли, ведро, рассаду, чтобы убраться на могилке жены и посадить цветы. Автобус проехал мимо остановки – кондуктор сказала, что им запрещено останавливаться рядом с кладбищем, иначе и ее и водителя лишат премии. Мне пришлось возвращаться и идти около километра. Через центральный вход меня не пустили – сослались на постановление губернатора, которое действует до 30 апреля. Что было делать? Обошел кладбище, это еще километра два, пока не добрался до могилки. Сил работать уже не было. Сел, поплакал. Думаю, что же происходит? Нас разобщили с живыми, но и к мертвым уже не пускают?», - рассказал Сергей Анатольевич.

С такой же жалобой обратились в редакцию и жительница Волжского. «Автобус №34 около кладбища не остановился. Нам пришлось возвращаться, а сыну – перелезать через забор, чтобы убраться на могилке, так как через центральный вход нас не пустили. Сотрудники сказали, что понимают нас, но ничего сделать не могут. У меня вопрос. Мы ехали в переполненном автобусе, где вероятность заразиться коронавирусом была гораздо выше, чем на кладбище. Я могу понять, что кладбища запрещают посещать в дни поминовения усопших, когда обычно туда приезжало много людей. Но почему один человек не может туда попасть? Нас заставили бросить свою дачу, потому что у нас нет своей машины, а автобусы туда не ходят. Теперь могилка нашего родственника тоже должна зарасти травой?», - возмущается Ангелина Тимофеевна.

Напомним, запрет на посещение кладбищ (кроме похоронных процессий) был введен как одна из мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Поездки на кладбища не входят в перечень уважительных причин, которые могут быть основанием для выхода или выезда граждан из своих жилищ. Нарушение режима самоизоляции карается штрафом от 1 до 30 тысяч рублей.



