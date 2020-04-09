В Волгоградской области дорогу до дома ветерана войны не преодолеть без бутылки











Жители села Киреево Ольховского района Волгоградской области уже несколько лет добиваются ремонта дороги из районного центра, которая не делается капитально уже тридцать лет. Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, из бесполезной переписки с чиновниками уже можно составлять тома. «Мы обращались в комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, где сначала долго разбирались, в чьем ведении находится эта дорога. Когда признали, что это их хозяйство, решили ограничиться ямочным ремонтом. Ставили латки кое-где кое-как, на всем протяжении дороги есть лишь маленькие участки, которые можно проехать без проблем», - рассказывают киреевцы. Поэтому люди продолжали жаловаться и в прокуратуру, отправляли обращения и президенту России. «Эта дорога ведет не только к нашему селу, но и к другим населенным пунктам Ольховского района. Страдают тысячи людей. Маршрутки периодически отказываются к нам ходить, потому что «Газели» просто рассыпаются. Водители предупреждают друг друга о глубоких ямах, подвешивая бутылки на деревьях. Но, видимо, чиновников это не трогает», - негодуют местные жители.

Сейчас к решению проблемы подключилась прокуратура, которая обратилась в суд с иском к чиновникам об обязании отремонтировать многострадальную дорогу. Пока заседания постоянно откладываются по ходатайству комитета транспорта и дорожного хозяйства. Следующий суд – 13 апреля, но ездить людям без риска для своих жизней и здоровья надо уже сегодня и сейчас. Согласно последнему ответу чиновников комитета, дорогу "Ольховка-Гурово-Новоольховка" собираются ремонтировать в три этапа. В 2019 году были восстановлены изношенные слои асфальтобетонного покрытия протяженностью в 5 км. В этом году планируется привести в порядок аж... 300 метров. А до 2022 года чиновники обещают отремонтировать 10,9 км. Но люди возмущаются - сколько лет им еще придется ждать?

Между тем, в селе Киреево живет ветеран Великой Отечественной войны – Владимир Яковлевич Кадыков, которому уже 95 лет. Несколько лет назад скорая помощь отказалась ехать по вызову к его жене – именно из-за состояния дороги. Земляки ветерана переживают – не дай Бог, медицинская помощь понадобится и ветерану войны. Тем более, что в селе нет фельдшерского пункта. Чего уж там говорить о поездках в райцентр на празднование 9 мая. «Очень печально, что так поступают с героями и с несколькими тысячами жителей», - констатируют люди.

Справка. Владимир Яковлевич Кадыков ушел на войну в мае 1942 года. В сентябре 1942 года механик-водитель танка младший сержант Владимир Кадыков в составе 4-го Танкового корпуса, который затем был переименован в 3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус, вступил в священный бой, защищая Сталинград. Боевой путь 3-го Гвардейского корпуса: Южный фронт – Степной – Воронежский – Курская дуга – Тула – Белоруссия... В жестоком сражении из экипажа в живых остался один. Весь израненный, но живой. День Победы Владимир Яковлевич Кадыков встретил в Прибалтике. В родную казачью сторонку вернулся с военной службы Владимир Яковлевич только в 1947 году. И больше не расставался с малой родиной. Растил здесь хлеб. Женился на казачке Клавдии Сергеевне. Вырастили они четверых сыновей. Один из сыновей живет сегодня вместе с Владимиром Яковлевичем.

Фото soldat.moypolk.ru