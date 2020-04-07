Волгоградский вуз бронирует санаторий в Крыму для 200 своих студентов





В обстановке самоизоляции и распространения коронавируса Волгоградский государственный аграрный университет строит оптимистичные планы по организации отдыха своих студентов в Крыму. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, выезды молодежи в количестве 210 человек на черноморское побережье запланированы в четыре смены с 14 августа по 13 сентября.

В Большой Ялте каждый из отдыхающих, которых доставят в Крым на автобусах, пробудет на море по 8 дней. Стартовая цена аукциона по организации культурно-массовых мероприятий для вуза оценена в 3,8 млн рублей.

Оздоровительное учреждение должно располагаться на первой береговой линии – не дальше 100 метров от воды. На территории санатория должны быть бассейны и спортплощадки для проведения мероприятий. Студентов ожидает трехразовое питание по системе «шведский стол», зарядки, закаливающие процедуры и ежедневные дискотеки с аниматорами.



