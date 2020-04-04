В Волгограде пассажир выпал из автобуса





Накануне на Спартановке пассажир автобуса выпал из салона и получил травму. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел в седьмом часу вечера в автобусе №95. 37-летний водитель напротив дома 28а по ул. Н.Отрады произвел остановку транспортного средства. После чего задняя дверь открылась и 42-летний мужчина упал на тротуар. Пассажир с травмой головы госпитализирован.

Напомним, автобус №95 является одним из опорных спецмаршрутов, которые вышли на дороги для развозки работающих волгоградцев.



