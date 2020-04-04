Общество

В Волгограде пассажир выпал из автобуса

Общество 04.04.2020 13:16
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04.04.2020 13:16


Накануне на Спартановке пассажир автобуса выпал из салона и получил травму. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, инцидент произошел в седьмом часу вечера в автобусе №95.  37-летний водитель напротив дома 28а по ул. Н.Отрады произвел остановку транспортного средства. После чего задняя дверь открылась и 42-летний мужчина упал на тротуар.  Пассажир  с травмой головы госпитализирован. 
Напомним, автобус №95 является одним из опорных спецмаршрутов, которые вышли на дороги для развозки работающих волгоградцев.

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