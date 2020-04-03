В Волжском начали строить новую больницу для больных коронавирусом





Строительство нового инфекционного корпуса началось в Волжском на участке по улице Пушкина, 49а, рядом с городской больницей № 2. Он рассчитан на 60 коек и будет состоять из изолированных боксов с раздельными входами. Как сообщили ИА «высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, возведение нового корпуса ведется на средства областного бюджета, заказчиком выступает Управление капитального строительства Волгоградской области.

Напомним, в областном центре развернуто 4 госпиталя для инфицированных пациентов: на базе взрослой и детской инфекционных больниц, инфекционный госпиталь на базе больницы № 5, провизорный госпиталь на базе больницы № 3, куда доставляют всех прибывших с эндемичных территорий, а также тех, кто с ними контактировал и имеет признаки ОРВИ. Также в Волгограде Минобороны ведет строительство инфекционного центра на 100 мест, работы планируется завершить до 30 апреля.

Добавим, на сегодняшний день новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе не зафиксировано. Выписана из больницы первая пациентка, госпитализированная 19 марта после прилета из ОАЭ. В больницах остаются еще 7 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Под наблюдением в режиме самоизоляции на дому находятся 3,5 тыс. человек, в больницах - 72 человека, в том числе 15 детей. Четверо пациентов уже выписаны, так как у них тест на COVID-19 показал отрицательный результат.



