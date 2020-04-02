



Сегодня заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов заявил о наличии годового запаса парацетамола в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102», журналисты еще несколько дней назад спрашивали чиновника, почему пропал этот препарат. Тогда Николай Алимов пообещал изучить ситуацию с исчезновением жаропонижающего средства в аптеках. По словам заместителя председателя облкомздрава, перебои с этим препаратом связаны с ажиотажем покупателей, но дефицит будет восполняться, так как запасы парацетамола есть. «Но надо знать, что это не убережет», - осторожно сказал он. При этом он отметил, что сегодня заходил в аптеку № 21 в Центральном районе и зафиксировал большой выбор противовирусных препаратов.

Между тем, сегодня в волгоградских аптеках по-прежнему невозможно купить маски, антисептики, перчатки. Народ сметает с полок муравьиный и борный спирт. Некоторые запасаются водкой как надежным средством дезинфекции.



