Бывший главный полицейский Волгограда возглавил УМВД в Севастополе





Павел Гищенко, который до недавнего времени руководил волгоградской полицией, назначен начальником УМВД России по г. Севастополю. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, это произошло на основании Указа президента РФ от 1 апреля 2020 г. № 234.

Гищенко с 2017 по 2018 годы руководил Управлением МВД России по городу Волжскому, а с 2018 по 2020 годы возглавлял УМВД России по городу Волгограду.

Этим же указом на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Волгоградской области назначен полковник полиции Сергей Мацко. По информации регионального главка МВД, Мацко с 2009 по 2017 годы занимал руководящие должности в оперативных подразделениях ГУ МВД России по Волгоградской области. С 2018 года он являлся заместителем начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Волгоградской области.



