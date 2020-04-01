Два теплохода вывезли дачников с острова Сарпинский в Волгограде

Общество 01.04.2020 14:42
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01.04.2020 14:42
C острова Сарпинский вывезли дачников, прибывших туда на прошлой неделе, до начала периода самоизоляции граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, для доставки в Волгоград находящихся на острове дачников специальные рейсы сегодня утром сделали теплоходы «Ом-152» и «Москва-172», рейсы в сторону речторта отправились от пристаней «Культбаза» и «Щучий проран». Для 125 доставленных с острова человек обеспечена возможность соблюдения социальной дистанции. По прибытию в речпорт для пассажиров спецрейсов были организованы два автобусных маршрута - № 98 и № 21. Для волгоградцев, постоянно проживающих на острове, продолжает работу речной маршрут «Руднева - Сарпинский». Теплоход ежедневно в 8-00 и 18-00 будет совершать рейсы в сторону острова, в 8-20 и 18-20 – обратно.
Напомним, с 1 по 5 апреля в Волгоградской области приостановлена работа городского общественного транспорта. Это вынужденная мера, направленная на защиту населения от распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.
На период приостановки обслуживания регулярных городских маршрутов общественного транспорта в Волгограде организованы спецрейсы для подвоза к месту работы сотрудников организаций, учреждений и предприятий, осуществляющих обеспечение жизнедеятельности городского округа или имеющих непрерывный производственный цикл.
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