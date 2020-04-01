В Волгограде из громкоговорителей оповещают о режиме самоизоляции

Общество 01.04.2020 14:47
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01.04.2020 14:47
Жителей о действующем с 1 апреля в Волгоградской области режиме полной самоизоляции оповещают из горомкоговорителей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции оповещают полицейские с использованием громкоговорящих устройств патрульных автомобилей.
Как это происходит на опустевших улицах Волгограда и области - в видеоматериале.
Напомним, в Волгоградской области зарегистрировано уже 8 случаев коронавирусной инфекции: диагноз Covid-19 подтвержден у троих детей и 5 взрослых.
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