Телеком

МТС объединила популярные цифровые сервисы для оставшихся дома волгоградцев

Телеком 01.04.2020 10:42 Новости компаний
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01.04.2020 10:42 Новости компаний


МТС сообщает о запуске пакета сервисов для организации жизни и досуга для всех, кто вынужденно остается дома. При подключении к телевизионной платформе МТС ТВ пользователь получает бесплатный доступ к расширенному набору сервисов. Предложение доступно для подключения до 30 апреля абонентам всех операторов, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
При установке приложения МТС ТВ и подписке на пакет «Просто ТВ» пользователь любого оператора за один рубль получает возможность смотреть 50 телеканалов, более 500 сериалов, игровых и документальных фильмов. Подписка на МТС ТВ открывает доступ к другим цифровым продуктам, которые будут востребованы в период самоизоляции: МТС Библиотека, МТС Фитнес и SmartMed.
Пользователи в течение месяца смогут получить срочную онлайн-консультацию с дежурным терапевтом или профильным специалистом сети клиник МЕДСИ в приложении SmartMed; получат доступ к программам тренировок и рекомендациями по питанию в МТС Фитнес; откроют для себя сотни тысяч книг художественной и профессиональной литературы в МТС Библиотеке.
«Наши цифровые решения будут вашими помощниками в доступе к привычным в жизни услугам и развлечениям: кино, книгам, спорту, медицине, даже в условиях действующих ограничений на передвижения по городу, — говорит вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин. —  Период самоизоляции и карантина — это возможность, хоть и вынужденная, освоить новые сервисы, посмотреть любимые фильмы и сериалы, читать, узнавать новое, и в то же время быть на связи с врачами, если понадобится».
Воспользоваться предложением могут действующие и новые подписчики МТС ТВ. Для доступа к расширенным мультимедийным возможностям цифровых сервисов при установке приложения МТС ТВ или активации акции в приложении необходимо ввести промокод DOMA. После активации подписки на пакет в МТС ТВ пользователь получит sms с единым промокодом для доступа к остальным цифровым сервисам пакета #БудьДома.

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