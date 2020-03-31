



Во многих странах мира и в нашей стране сейчас отмечается неблагоприятная эпидемическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения признала распространение этого заболевания пандемией, то есть эпидемией, характеризующейся распространением инфекционного заболевания на территории не только отдельных стран, но и сопредельных государств и многих стран мира.

В компании «Капитал медстрахование» подытожили информацию о коварном COVID–19 и рассказали читателям ИА «Высота 102» о главных требованиях личной гигиены и безопасности, соблюдение которых позволит избежать встречи с опасным вирусом.

Как передается коронавирус?

• воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре)

• воздушно-пылевым путём (с пылевыми частицами в воздухе)

• контактно-бытовым путём (через рукопожатия, предметы обихода)

Факторы передачи:

• воздух (основной)

• пищевые продукты и предметы обихода, загрязненные вирусом.

Основные симптомы заболевания:

• высокая температура тела

• кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)

• одышка

• ощущения сдавленности в грудной клетке

Что делать, если у вас признаки коронавирусной инфекции?

Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

• Оставайтесь дома;

• Вызовите врача;

• Следуйте назначенному лечению.

Что делать, если вы контактировали с человеком, прибывшим из страны, входящей в зону повышенного риска или сами прибыли из такой страны, но признаков коронавирусной инфекции у вас пока нет?

Если за последние 14 дней Вы посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу или Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели зоны повышенного риска:

• оставайтесь дома;

• позвоните на горячую линию комитета здравоохранения Волгоградской области Coll-центра по коронавирусу с 9-00 до 21-00 – вопрос – ответ – 8-800-200-86-76

• строго следуйте всем указаниям

• старайтесь ограничить внешние контакты.

10 шагов по профилактике коронавирусной инфекции:





1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.

2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2−3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). При вынужденном общении с такими людьми старайтесь соблюдать дистанцию 1-1,5 м.

4. Мойте руки правильно после возвращения с улицы, посещения общественных мест, контактов с посторонними людьми и т.д. Правильное мытье рук предусматривает тщательное мытье с использованием мыла и воды в течение не менее 20 сек, с промыванием всех межпальцевых складок. Используйте спиртосодержащий гель (например, санитайзер), спиртосодержащие антисептические салфетки. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но в крайнем случае можно использовать и его.

5. Чтобы не допустить попадания бактерий и вирусов на слизистые оболочки, через которые они проникают в организм, не прикасайтесь руками к носу, рту, не трите глаза грязными (то есть не только что вымытыми) руками. Заодно лучше не трогать волосы, бороду, усы.

6. Научитесь безопасно чихать и кашлять. При чихании или кашле нужно прикрывать нос и рот бумажной салфеткой, после использования ее необходимо сразу выбросить в мусорную корзину с крышкой и вымыть руки. Если под рукой нет салфетки, чихать и кашлять лучше в локтевой сгиб, не в ладонь.





7. Дезинфицируйте спиртосодержащими салфетками гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым регулярно прикасаетесь.





8. Регулярно проветривайте помещения, в которых находитесь и старайтесь поддерживать в них необходимую влажность.

9. Ограничьте при приветствии тесные объятия , поцелуи и рукопожатия.

10.Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка), по возможности шире используйте одноразовые полотенца.

Куда пожаловаться на отсутствие масок в аптеках?

По вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов звоните на бесплатную горячую линию Росздравнадзора 8 (800) 550-99-03.



