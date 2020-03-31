Общество

«Капитал МС»: десять шагов для волгоградцев, чтобы избежать встречи с коронавирусом

Общество 31.03.2020 10:13
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31.03.2020 10:13


Во многих странах мира  и в нашей стране сейчас отмечается неблагоприятная эпидемическая ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения признала распространение этого заболевания пандемией, то есть  эпидемией, характеризующейся  распространением инфекционного заболевания на территории не только отдельных стран, но и сопредельных государств и многих стран мира. 
В компании «Капитал медстрахование» подытожили информацию о коварном COVID–19 и рассказали читателям ИА «Высота 102» о главных требованиях личной гигиены и безопасности, соблюдение которых позволит избежать встречи с опасным вирусом.
 
Как передается коронавирус?
 
• воздушно-капельным путём (при кашле, чихании, разговоре)
• воздушно-пылевым путём (с пылевыми частицами в воздухе)
• контактно-бытовым путём (через рукопожатия, предметы обихода)
 
Факторы передачи:
 
• воздух (основной)
• пищевые продукты и предметы обихода, загрязненные вирусом.
 
Основные симптомы заболевания:
 
• высокая температура тела
• кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты)
• одышка
• ощущения сдавленности в грудной клетке
 
Что делать, если у вас признаки коронавирусной инфекции?
Заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.
• Оставайтесь дома;
• Вызовите врача;
• Следуйте назначенному лечению.
 
Что делать, если вы контактировали с человеком, прибывшим из страны, входящей в зону повышенного риска или сами прибыли из такой страны, но признаков коронавирусной инфекции у вас пока нет?
Если за последние 14 дней Вы посещали страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу или Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели зоны повышенного риска:
•  оставайтесь дома;
•  позвоните на горячую линию комитета здравоохранения Волгоградской области Coll-центра по коронавирусу с 9-00 до 21-00 – вопрос – ответ – 8-800-200-86-76 
• строго следуйте всем указаниям
• старайтесь ограничить внешние контакты.
 
10 шагов по профилактике коронавирусной инфекции:

1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.
 
2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2−3 часа.
 
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа). При вынужденном общении с такими людьми старайтесь соблюдать дистанцию 1-1,5 м.
 
4. Мойте руки правильно после возвращения с улицы,  посещения общественных мест, контактов с посторонними людьми и т.д. Правильное мытье рук предусматривает тщательное мытье с использованием мыла и воды в течение не менее 20 сек, с промыванием  всех межпальцевых складок. Используйте спиртосодержащий гель (например, санитайзер), спиртосодержащие антисептические салфетки. Популярный антисептик хлоргексидин больше предназначен для защиты от бактерий, но  в крайнем случае можно использовать и его. 
 
5. Чтобы не допустить попадания бактерий и вирусов на слизистые оболочки, через которые они проникают в организм,  не прикасайтесь руками к носу, рту, не трите глаза грязными (то есть не только что вымытыми) руками. Заодно лучше не трогать волосы, бороду, усы.
 
6. Научитесь безопасно чихать и кашлять. При чихании или кашле нужно прикрывать нос и рот бумажной салфеткой, после использования ее необходимо сразу выбросить в мусорную корзину с крышкой и вымыть руки. Если под рукой нет салфетки, чихать и кашлять лучше в локтевой сгиб, не в ладонь.

7.  Дезинфицируйте спиртосодержащими салфетками гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым регулярно прикасаетесь. 

8.  Регулярно проветривайте  помещения, в которых находитесь и старайтесь  поддерживать в них необходимую влажность.
 
9.  Ограничьте  при приветствии тесные объятия , поцелуи и рукопожатия.
 
10.Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка), по возможности шире используйте одноразовые полотенца.
  
Куда пожаловаться на отсутствие масок в аптеках?
По вопросам отсутствия в аптеках медицинских масок и противовирусных препаратов звоните на бесплатную горячую линию Росздравнадзора 8 (800) 550-99-03.

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