Расследования

В Волгоградской области нашли мумифицированное тело в камуфляже

Расследования 30.03.2020 16:43
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30.03.2020 16:43


Следователи просят помощи в установлении личности мужчины, мумифицированные останки которого были обнаружены в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщил ИА "Высота 102" сегодня руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, тело неизвестного мужчины без признаков насильственной смерти со следами поедания животными было найдено неделю назад в 10 км от поселка Выпасной.
По словам Муджикова, мумифицированное состояние трупа свидетельствует о том, что смерть мужчины наступила в минувшем году еще до наступления зимы.
Особые приметы: рост 170-173 см, славянская внешность, волосы на голове отсутствуют. 
На мужчине имелась следующая одежда: футболка с надписью "Поисково-спасательная служба Калмыкии", красная куртка с надписью "Germany", куртка камуфляжная серо-зеленого цвета, свитер светлой раскраски, коричневые кроссовки. В ходе проверки в адрес правоохранительных органов Республики Калмыкии было направлено поручение о проверке данных неизвестного мужчины со списком безвестно отсутствующих лиц. По предварительным данным, совпадений не установлено.
При наличии какой-либо информации о личности погибшего, просьба сообщить по телефону: 8 (844-76)3-12-04, 7-00-10.

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