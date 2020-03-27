Режим работы отделений Сбербанка в выходную неделю

Общество 27.03.2020 15:34 Новости компаний
0
27.03.2020 15:34 Новости компаний
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений по стране в период выходной недели с 28 марта по 31 марта 2020 года, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, офисы ПАО Сбербанк будут работать по специальному графику. Режим работы индивидуален для каждого офиса банка и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».
Так, утвержден следующий график работы офисов Сбербанка по обслуживанию физических лиц:
•28 марта 2020 года, в субботу, отделения банка будут работать по режиму стандартного рабочего дня – режим понедельника.
Если отделения работают в субботу, но не работают в понедельник, то режим работы по ним не меняется - 28 марта 2020 года работают;
•29 марта 2020 года обслуживание клиентов производится в обычном режиме в офисах, работающих в воскресенье;
•30 и 31 марта в Волгограде будут работать дежурные офисы по адресам:
Тракторозаводской район, улица Батова, 1 с 08:30 до 15:00
Красноармейский район, проспект Героев Сталинграда, 50 А с 08:30 до 16:00
Центральный район ул.Коммунистическая, 40 с 10:00 до 15:00
Также дежурный офис будет работать на ул. Мира, 71 в г. Волжский с 08:30 до 15:30
В период с 1 по 5 апреля также будут назначены дежурные филиалы в Волгоградской области.
Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в выходные дни будут работать в стандартном режиме.
График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по телефонам круглосуточной службы поддержки:
900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);
8 495 500-55-50 (для звонков из Москвы);
8 800 555-55-50 (для звонков из других городов РФ (бесплатно).
В период выходной недели сроки исполнения вкладных операций (открытия/закрытия вкладов, начисления процентов, снятия и пополнения) в Сбербанк Онлайн и офисах будут происходить в стандартном режиме.
Списания платежей по кредитам в эти дни будут выполняться в соответствии с установленной в договоре платежной датой. Сбербанк за два дня до нее напомнит клиенту о необходимости пополнить счета погашения. В соответствии с законодательством РФ в том случае, если заемщик не обеспечит наличия на счетах суммы, достаточной для погашения плановой задолженности, попытки списания будут выполняться до первого рабочего дня включительно, без применения штрафных санкций.
Тем не менее Сбербанк рекомендует своим клиентам пользоваться удаленными сервисами банка, воздержаться от посещения офисов и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и органов муниципального управления.
"Сбербанк остается надежным банком и партнером, и все наши сервисы, как всегда, бесперебойно работают для клиентов. В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», а также на нашем сайте собрана вся полезная информация", - сообщили в Сбербанке.
Реклама
«Чистота – это безопасность»: Профессионалы из клининговой компании ЭКОПРО сделали Волгоград немного чище27.03.2020 17:03
Общество 27.03.2020 17:03
Налоговики Волгоградской области уходят в онлайн27.03.2020 16:36
Общество 27.03.2020 16:36
Ветеранам Волгоградской области начали переводить выплаты ко Дню Победы27.03.2020 16:26
Общество 27.03.2020 16:26
В России из-за коронавируса перенесли сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ27.03.2020 15:49
Общество 27.03.2020 15:49
Многодетных и беременных чиновников Волгоградской области на неделю освободили от работы27.03.2020 13:14
Общество 27.03.2020 13:14
В Волгограде с понедельника трамваи и троллейбусы будут ходить до 21.0027.03.2020 12:25
Общество 27.03.2020 12:25
В родительских чатах сообщат графики выдачи продуктов для школьников Волгограда27.03.2020 12:01
Общество 27.03.2020 12:01
Маски-шоу устроили депутаты на заседании Волгоградской гордумы27.03.2020 10:31
Общество 27.03.2020 10:31
В Волгограде Почта России не принимает заказные письма27.03.2020 10:09
Общество 27.03.2020 10:09
В дом многодетной семьи под Волгоградом вернулось тепло26.03.2020 20:43
Общество 26.03.2020 20:43
Под Волгоградом в отключенном от газа доме замерзают дети и престарелая бабушка26.03.2020 13:54
Общество 26.03.2020 13:54
Жители Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ через онлайн-сервисы Сбербанка26.03.2020 13:12
Общество 26.03.2020 13:12
Сервисы, с которыми оставаться дома ещё комфортнее26.03.2020 11:24
Общество 26.03.2020 11:24
Ветеранов войны освободили от оплаты коммуналки в Волгоградской области26.03.2020 11:08
Общество 26.03.2020 11:08
Под Волгоградом прошли масштабные учения по коронавирусу26.03.2020 10:22
Общество 26.03.2020 10:22
Реклама